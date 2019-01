Com retorno dos titulares, Chapecoense encara Tubarão pelo Catarinense

Após vitória na Arena Joinville, a Chapecoense viaja para enfrentar o Tubarão, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Catarinense. A Chape sai em busca de manter bom desempenho no estadual.

O jogo acontece nesta quarta-feira(30), às 19h (de Brasília), no Domingos Gonzalez. A Chapecoense torce para a vitória da equipe e um tropeço do Figueirense diante do Metropolitano, para atingir a liderança do campeonato.

A torcida alviverde está tendo muito o que comemorar, o time do Oeste contabiliza três vitórias e um empate no catarinense. Já os apaixonados pelo Tubarão ainda não comemoraram três pontos nessa temporada. O time ocupa por enquanto a lanterna do Estadual, com um ponto conquistado.

Cumprindo com o que afirmou no início da temporada, o técnico Claudinei Oliveira ainda trabalha com um esquema de rodízio para poder testar todo o elenco neste início de temporada. O objetivo do técnico na partida é levar a força máxima em campo, mas ele conta com a dúvida em cima do volante Márcio Araujo, que está sendo poupado por dores.

"Estamos seguindo uma programação que nos proporcionará um maior rendimento nas competições que iremos disputar. O grupo tem dado uma resposta muito positiva, pois já conseguimos rodar muitos jogadores e conquistamos resultados importantes. Temos que pensar em dar ritmo a todos e também fazer com que estejam preparados e que corram o menor risco de lesões. Vamos com a força máxima", afirmou o treinador.

Márcio Araújo ainda fica entre os relacionados, mas deve dar lugar a Orzusa, que já treina com o time principal. Por outro lado, Júlio César está à disposição de Claudinei e deve jogar pela primeira vez nessa temporada.

Provável Chape: João Ricardo; Eduardo, Rafael Pereira, Douglas e Bruno Pacheco; Elicarlos, Orzusa e Diego Torres; Victor Andrade, Lourency e Wellington Paulista.