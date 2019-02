Chape bate Hercílio Luz com gols de Alan Ruschel e estreante Everaldo

Chuva em jogo da Chapecoense é rotineiro e na grande parte das vezes, o resultado sai melhor pro Verdão. E hoje não foi diferente. Hercílio Luz tentou reagir, empatou, mas acabou levando a virada no segundo tempo pelo Campeonato Catarinense.

Não demorou muito para o time da casa balançar as redes, aos 2 minutos do primeiro tempo, Everaldo, estreante do dia, cabeceou a bola para o fundo do gol após assistência de Alan Ruschel.

Mas Hercílio Luz também queria jogo e empatou aos 20 da primeira etapa. Em cobrança de escanteio, o atacante Lima apareceu na área para mandar a bola por baixo das pernas do zagueiro Joilson e deixar tudo igual no placar.

A outra grande oportunidade do time da casa veio apenas aos 43 minutos, com o zagueiro Hiago, que quase desempatou de cabeça para a Chape. Sem conseguir atingir a meta novamente no primeiro tempo, a etapa encerrou-se com o placar igualado.

Após intervalo de muita água caindo no gramado da Arena Condá, a Chape balançou a rede aos 3 minutos do segundo tempo desempatando a partida. A jogada veio de Everaldo, que mandou para Alan Ruschel finalizar.

O time visitante chegou a assustar a equipe da casa no final do segundo tempo, onde o Verdão precisou contar com boa defesa do goleiro Ivan, que espalmou a bola para a lateral. A partida terminou com 2 a 1 para a Chape, que vai garantindo a liderança provisória do Estadual.

O próximo compromisso das equipes pelo Campeonato Catarinense é no próximo sábado (09), onde o Verdão visita o Brusque às 19h, e Hercílio Luz enfrenta Figueirense na mesma data, às 17h. Jogos no horário de Brasília.