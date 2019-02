Na porta do Ninho, jovem da base do Vasco lamenta tragédia: “Nunca mais vamos estar com eles” 

O jovem Claudio, que atua nas categorias de base do Vasco da Gama, esteve nesta manhã na porta do CT Presidente George Helal para prestar sua solidariedade às vítimas do incêndio que vitimou dez pessoas, entre atletas e funcionários do Flamengo.

Abalado, o menino concedeu breves palavras do lado de fora aos canais Fox Sports, revelou contato com algum dos meninos e lamentou o ocorrido: “Não falava com muitos deles, era mais com o Samuel, que sobreviveu, e o Jorginho, que acabou falecendo. Muito triste saber que nunca mais vamos estar com eles no dia a dia, jogando contra, fazer o que mais amávamos".

O garoto também contou sobre um dos áudios que recebeu de Samuel, um dos jogadores envolvidos na tragédia que conseguiu sobreviver: “Ele só gritava "corre, corre", aí conseguiu acordar um amigo dele. Depois, só viu o Bolívia (Rykelmo) na ambulância, mas não sabia se estava vivo ou morto".

Claudio falou também da liberação dos treinamentos no Gigante e da corrente de oração feita pelos atletas: “Fomos para o treino, mas acabou não tendo por conta da fatalidade. Resolvemos puxar uma corrente de oração para agradecer a Deus pela vida deles e que não aconteça nada de mal com mais nenhum deles”.

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFERJ) cancelou todos os jogos, em todas as categorias, no Rio de Janeiro este fim de semana e declarou luto oficial pelo acontecido no CT do Flamengo.