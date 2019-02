Vasco rebate nota da Prefeitura que aponta irregularidades no CT do Almirante

Por conta da tragédia no Ninho do Urubu, que vitimou dez jovens da base do Flamengo, a Prefeitura do Rio de Janeiro se atentou a outros problemas em Centros de Treinamento no estado. Um deles é o do Vasco da Gama, em Vargem Pequena.

Segundo o órgão público, não consta nenhum pedido de licenciamento de edificações ou alvará de funcionamento para o CT do Almirante. Nos próximos dias deve haver uma fiscalização no local para se tomar medidas legais de acordo com o que for apurado.

Nota da prefeitura:

"1) Do ponto de vista da área de urbanismo, não existe registro de pedido de licenciamento para edificações. O que existe é um pedido de licenciamento de um loteamento, de 2014.

2) Do ponto de vista de alvará, não há registro de pedido de alvará para a unidade. Por conta disso, a Secretaria Municipal de Fazenda decidiu acionar as gerências responsáveis para realizar fiscalização e tomar as devidas providências legais".

O Vasco informou que o Centro de Treinamento não é usado para alojamento e sim treinamento do elenco profissional. A base treina em São Januário. O clube emitiu nota por meio de sua assessoria de imprensa esclarecendo: “O Club de Regatas Vasco da Gama informa que seu CT funciona apenas como local de treinamento e não tem alojamento”.