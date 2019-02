América-MG joga mal, mas consegue classificação diante do São Raimundo na Copa do Brasil

O América-MG encarou uma longa viagem até Roraima e conseguiu um empate sem gols e a vaga para a próxima fase da Copa do Brasil 2019. A equipe do técnico Givanildo Oliveira não foi capaz de tirar o zero do placar diante do São Raimundo-RR.

Os donos da casa tomaram a iniciativa do jogo, mas sem criar grandes oportunidades. Sobre um gramado em más condições, o Coelho teve dificuldades de criar jogadas durante o primeiro tempo.

No segundo tempo, o São Raimundo deu sinais de crescimento, mas parou nas boas defesas do goleiro Fernando Leal, do América-MG. Em seguida, a equipe da casa diminuiu a intensidade e o time de Givanildo Oliveira apenas segurou o empate, garantindo assim, a classificação à próxima fase e R$ 625 mil de premiação.

De acordo com o regulamento da competição, a equipe visitante que estiver melhor colocada no Ranking Nacional de Clubes (RNC) da CBF tem a vantagem do empate para se classificar. O próximo adversário do Coelho será o Juventude-RS.