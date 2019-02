Vasco despacha Resende com facilidade e vai à final da Taça Guanabara

Sem sustos, o Vasco despachou o Resende na noite desta quarta-feira (13) no Maracanã e está na final da Taça Guanabara. Com gols de Lucas Mineiro, Yago Pikachu e Marrony, o Cruzmaltino carimbou sua vaga na decisão vencendo o time da cidade do aço por 3 a 0.

Movimentação, muita troca de passe e chutes de longa distância marcara o início do confronto no tapete do Maracanã. Thiago Galhardo e Arthur Faria tentaram o gol, mas sem sucesso.

Aos 14 minutos o gol saiu. Danilo Barcelos bateu escanteio na medida e o volante Lucas Mineiro subiu, sem marcação, para testar bonito, como manda o manual, no cantinho do goleiro Ranule abrindo o placar na semifinal.

O Cruzmaltino ampliou aos 33. Cáceres arrancou pela direita, cruzou na medida e Yago Pikachu cabeceou. Ranule conseguiu desviar, Lucão chegou nela, mas a bola morreu no fundo das redes do Gigante do Vale.

No segundo tempo, o primeiro gol surgiu de um lance muito inusitado. Com 16 minutos Ranule foi sair jogando, mas errou. Marrony atento tomou do goleiro adversário, foi derrubado, porém mesmo caído conseguiu empurrar para o fundo das redes e dar números finais ao jogo.

Agora resta ao Vasco aguardar seu adversário na grande final. Nesta quinta-feira (14), Flamengo e Fluminense se enfrentam no Maracanã, às 20h30, para decidir a segunda vaga. O Rubro-negro joga pelo empate por ter tido melhor campanha na primeira fase.