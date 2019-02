Vitória perde e é eliminado pelo Moto Club na Copa do Brasil

O Moto Club aprontou para cima do Vitória na primeira fase da Copa do Brasil. Com bom segundo tempo de Gleissinho, o Rubro-negro da Fabril levou a melhor e eliminou o Leão da Barra da competição, aplicando 2 a 0 nos baianos na noite desta quarta-feira (13), no Castelão, em São Luís.

Já nos minutos iniciais, o Moto teve chance após cruzamento rasteiro de Diego Renan, mas ninguém apareceu para completar. O Vitória chegou logo depois com Léo Ceará, que acabou perdendo uma chance clara de gol para o Rubro-negro baiano, finalizando por cima do gol após cruzamento rasteiro de Rodrigo Andrade. Os donos da casa ainda tiveram nova chance após saída de bola errada do goleiro Ronaldo, mas Dalmo acabou desperdiçando. O Leão da Barra tentou chegar nos chutes de fora da área, mas esteve mal na pontaria.

O Moto cresceu no segundo tempo, principalmente com a entrada de Gleissinho, mas quem teve a primeira boa chance da equipe foi Dalmo, após contra-ataque. Ronaldo conseguiu desviar o chute cruzado. O Vitória respondeu com chute de Andrigo de fora da área. A finalização levou perigo ao gol de Rodolfo. Na sequência, o Moto Club abriu o placar com Gleissinho aproveitando a sobra do cruzamento rasteiro que ele mesmo tinha feito.

E os maranhenses continuaram melhores na partida. Em contra-ataque, Juninho Arcanjo recebeu de Gleissinho, mas mandou por cima do gol de Ronaldo. Minutos depois, foi a vez de o volante Pedro Dias driblar a marcação e finalizar para fora. Já nos acréscimos, Gleissinho sofreu pênalti de Leandro Vilela. Juninho Arcanjo mandou para as redes e sacramentou a classificação do Moto para a segunda fase da Copa do Brasil.

Na próxima fase, o adversário do Moto Club é o ABC, que despachou o Galvez-AC, vencendo por 1 a 0. A partida será realizada no Frasqueirão, em Natal, também em jogo único.