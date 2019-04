Vasco vence Serra-ES com tranquilidade e se classifica para terceira fase da Copa do Brasil

Sem sofrimento, o Vasco venceu o Serra-ES no Kleber Andrade na noite dessa quarta-feira (20) e carimbou sua vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Lucas Mineiro e Ribamar marcaram os gols da vitória por 2 a 0.

Yago Pikachu teve a primeira boa chance do confronto após passe de Bruno César. Dentro da área, o camisa 22 finalizou pressionado pela marcação do Tricolor Serrano, por cima da meta de Walter.

Aos 26 minutos, Lucas Mineiro repetiu o gol contra o Resende na semifinal da Taça Guanabara. Bruno César levantou na grande área e o volante apareceu com liberdade para testar no cantinho do goleiro adversário e abrir a contagem em Cariacica.

Raul quase chegou ao segundo gol aos 35. O meia recebeu fora da área e bateu colocado, mas Walter voou para espalmar. No rebote o time carioca ainda tentou com Yago Pikachu e Bruno César, mas a zaga do time capixaba afastou.

Já na etapa final, o Cruzmaltino insistiu em ampliar o placar. Pikachu arrancou em alta velocidade pelo flanco direito e cruzou para Bruno César na entrada da área. O meia chegou batendo de primeira, mas a bola explodiu na zaga.

A primeira chance do Serra saiu em uma cobrança de falta da intermediária ofensiva. O lateral-esquerdo Peu arriscou direto no gol e levou muito perigo à meta defendida por Fernando Miguel, que voou para garantir que a bola não fosse na direção do gol.

Para fechar a conta, aos 47 minutos, Ribamar marcou o segundo gol. Leandro Castan recebeu na grande área e rolou para o camisa 9 finalizar sozinho para o fundo das redes do goleiro rival e confirmar a classificação.

Agora o Vasco aguarda o vencedor de Avaí ou Brasil de Pelotas, que se enfrentam dia 7/3, para conhecer seu adversário na terceira fase da Copa do Brasil. Por hora o time de Alberto Valentim volta suas atenções para o Botafogo pela primeira rodada da Taça Rio no sábado (23), às 19h30.