Fortaleza e Ceará empatam em jogo emocionante pelo Campeonato Cearense

O primeiro Clássico-Rei entre Fortaleza e Ceará de 2019 foi bastante movimentado. Apesar do empate sem gols, neste domingo, na Arena Castelão, os dois times promoveram um grande espetáculo para as duas torcidas, que compareceram em grande número. Jogo equilibrado e disputado, foram muitas as chances de gol para os dois lados, mas o placar terminou zerado no Campeonato Cearense.

As equipes entraram em campo determinadas. Não faltou movimentação. Pelo lado do Leão, velocidade com Osvaldo e Edinho. Pelo Alvinegro, troca de passes. As duas marcações bem postadas. A primeira chance de gol veio aos 9 minutos, em grande jogada de Edinho, que tocou para Júnior Santos, mas Richard estava atento e levou a melhor. Aos 15, Edinho recebeu e mandou para fora. O Ceará respondia ofensivamente logo após ter a defesa pressionada. Aos 19 minutos, a bola sobrou para Felipe Baxola, que quase abriu para o Vovô.

Para a etapa complementar, Rogério Ceni optou por Derley para a vaga de Tinga. Já aos 4 minutos, Júnior Santos ficou de cara para o gol, mas chutou para fora. A pressão permaneceu forte. Aos 40, Juninho deixou o coração do torcedor alvinegro na mão quando mandou uma bomba no travessão, que depois ainda tocou na linha. O atleta ainda arriscou de longe mais uma vez, mas dessa vez quem brilhou foi Marcelo Boeck. A emoção seguiu até o último lance do jogo.

Com o resultado, o Ceará permanece na liderança do Campeonato Cearense, com 12 pontos. Já o Fortaleza foi a oito pontos, mas permanece fora da zona de classificação para a fase semifinal da competição. O Ceará entra em campo na quarta-feira (13), às 21h30, pela Copa do Brasil. O Vovô enfrenta o Corinthians, na Arena Castelão. No domingo (17), às 18 horas, Ceará e Fortaleza se enfrentam novamente, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste, na Arena Castelão.