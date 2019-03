Claudinei celebra vitória da Chape e aproximação da liderança: "Sempre buscar o melhor"

Em busca da liderança do Campeonato Catarinense, a Chapecoense garantiu três pontos para a conta após vencer o Criciúma neste domingo (10) por 1 a 0 no estádio Heriberto Hülse pela 12ª rodada do campeonato. O técnico Claudinei Oliveira elogiou o desempenho da equipe após a vitória com gol de Augusto no segundo tempo, e exaltou o trabalho dos meninos da base.

"Nós trabalhamos com uma equipe mais leve, mas as condições do gramado prejudicaram os jogadores mais leves, como o Victor e Yann. No segundo tempo, conseguimos corrigir isso com entradas dos jogadores Renato, Augusto e do Perotti. Estou satisfeito, são três vitórias seguidas, mas vamos tentar mais, não é fácil, vamos tentar sempre buscar o melhor. Evoluímos no segundo tempo e fico feliz pelo resultado, pelo desempenho dos meninos da base. Sempre é difícil jogar aqui, a torcida vem, o time tem força física e independente da mudança, sempre é uma equipe difícil de ser batida", afirmou o treinador.

Ambos os times ainda tem pela frente mais dois confrontos entre si pela Copa do Brasil, na terceira fase. O primeiro jogo acontece em uma quarta-feira (27), na casa da Chape, às 21h30.

A Chapecoense segue em segundo no Catarinense, com 24 pontos, atrás somente do Figueirense, líder com 26 pontos. Na próxima rodada, o time verde enfrenta o Joinville, sétimo colocado. O jogo acontece na Arena Condá, no domingo (17), às 18h.