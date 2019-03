Danilo Barcelos fala sobre lance heroico no clássico: "Vai ficar marcado na minha memória"

No último sábado (09), Vasco e Flamengo ficaram no empate no Clássico dos Milhões, pelo placar de 1 a 1. Um lance marcou a partida aos 46 minutos do segundo tempo, quando Rodinei, após passe de Bruno Henrique, ficou livre para marcar o segundo gol do Rubro-negro, mas teve seu chute bloqueado por Danilo Barcelos, após uma arrancada do jogador vascaíno. Logo em sequência, o Cruzmaltino empatou o jogo, em pênalti convertido por Maxi López.

Em entrevista coletiva concedida em São Januário, nesta segunda-feira (11), o lateral-esquerdo comentou a "defesa heroica" no clássico:

"Foi um lance incrível, que vai ficar na minha memória e de quem presenciou. Tem coisas que só acontecem comigo na carreira" - declarou, em bom humor, o jogador.

Danilo Barcelos também lembrou de outros momentos marcantes em sua vida.

"Em 2014 eu fiz um gol na final da Copa do Nordeste. Também me casei e fiquei sabendo do nascimento da minha filha. Em 2016, pelo América-MG, eu estava na reserva, e meu colega de quarto (Tiago Luís) passou mal e saiu com 10 minutos de jogo. Eu entrei e fiz dois gols".

No entanto, o jogador de 27 anos justificou o lance como fruto de um trabalho intenso feito por Alberto Valentim nos treinamentos do Vasco:

"Vi muitas vezes o lance. A gente fez um belo jogo, no meu modo de ver. Se a gente não treinasse da maneira que a gente treina, talvez eu não conseguisse chegar naquela bola. Naquele lance eu só pensei em voltar para ajudar os meus companheiros" - concluiu.