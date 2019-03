Valentim confirma Vasco com força máxima e pede foco contra Avaí: “Mudar a chave”

Apesar da semana conturbada, por conta do falecimento de Eurico Miranda, o Vasco seguiu os preparativos nesta quarta-feira (13) para o duelo diante do Avaí, que acontece nesta quinta (14). O treinamento aconteceu no Clube da Aeronáutica, na Barra da Tijuca. A partida é valida para terceira fase da Copa do Brasil.

Antes das atividades, o técnico Alberto Valentim concedeu coletiva de imprensa e afirmou que a conversa depois do duelo com o Flamengo foi clara para virar a chave: “Depois do jogo contra o Flamengo, já tivemos uma conversa de que agora temos que mudar a chave, pois é uma competição com regulamento diferente. Vantagem de jogar perto da torcida e contamos com o apoio deles para ficarmos mais fortes. Uma competição que a gente quer ir forte para conquistar coisas importantes esse ano e a Copa do Brasil é uma delas”.

Adversário, o time catarinense também foi pauta. Valentim elogiou Geninho, treinador adversário, e ressaltou o cuidado com o poder ofensivo do Leão: “Tem um técnico experiente. Fui jogador do Geninho e sei como ele monta bem e tem sua estratégia. Tem jogadores com qualidade na frente e precisamos ter cuidado”.

Outros trechos:

Escalação

Já sei, só não vou passar para vocês (risos). O que entendo de mais forte aproveitando as características do adversários. Mas depois dou uma olhadinha na internet e vocês acertam sempre.

Força máxima contra o Avaí e contra a Cabofriense

Nós vamos com a força máxima e, domingo, também, mas sabendo que teremos pouco tempo para recuperar. Se houver alguma mudança para domingo, não é teste. Às vezes é uma mudança para eu ver taticamente, mas pensando no lado físico.

Morte de Eurico Miranda

Uma pessoal que viveu o Vasco. Uma vitória amanhã... Mas uma temporada com sucesso esse ano será um bom presente para ele e sua família. Vai ser uma forma de homenagem. Nas última vez que veio nos visitar passou otimismo.