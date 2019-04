Castan fala sobre derrota nos pênaltis, lesão e ressalta: "Campeonato ainda não acabou"

O Vasco entrou em campo neste domingo (31) e acabou superado pelo Flamengo nos pênaltis, na final da Taça Rio. No tempo normal, empate em 1 a 1. Nos pênaltis, o Rubro-negro venceu por 3 a 1. O gol vascaíno foi marcado por Tiago Reis.

O capitão do Cruzmaltino, Leandro Castan, sentiu dores na coxa esquerda e saiu logo no começo do clássico. Após o jogo, o camisa 5 falou sobre a partida: “Jogo sempre difícil, um clássico. Infelizmente no finalzinho tomamos um gol, mas o campeonato não acaba aqui".

​​​​​​O jogador revelou que começou a sentir dores no final do jogo contra o Bangu, pela semifinal da Taça Rio: "Sentiu no finalzinho do jogo contra o Bangu. Me preparei para o jogo, consegui iniciar, mas senti atrás da coxa".

O zagueiro afirmou que a derrota deve servir como lição para a equipe não cometer mais erros: "Tentar segurar a bola um pouquinho mais. Tirar a bola da fase. Não pode tomar um contra-ataque. Mas serve pra gente aprender".