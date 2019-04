Fortaleza bate Guarany de Sobral e se classifica para final do Campeonato Cearense

O Fortaleza bateu o Guarany de Sobral por 1 a 0 nesta quarta-feira (3), na Arena Castelão, e agora aguarda a final do Campeonato Cearense. No primeiro jogo, o Leão já tinha vencido o primeiro jogo por 1 a 0. Mesmo com a vantagem não deixou de ameaçar o adversário mais vezes e ser mais ofensivo.

O primeiro tempo não foi de grandes emoções. Os dois times esbarraram na forte marcação adversária e deram pouco trabalho a Douglas e Boeck. A grande baixa no Fortaleza foi a saída de Ederson, com uma entorse no joelho, terminou substituído por Gabriel Dias. O gol do Leão nasceu do brilho individual de Osvaldo, que tirou do marcador e mandou um bom chute de direita. Júnior Santos ainda ameaçou na sequência, após livrar marcadores.

Na etapa complementar, o Guarany até começou ameaçando com Pedro Neto. Mas não passou disso. O técnico Gilmar Silva cobrou muito o melhor desempenho do time, que não conseguiu criar. Tinga e Júnior Santos tiveram grandes oportunidades, mas esbarraram na falta de pontaria e no milagre de Jefersson, que tirou em cima da linha.

O Fortaleza agora espera o adversário da final: Ceará e Floresta empataram em 2 a 2 no primeiro jogo. Antes do jogo da final, o Fortaleza joga contra o Vitória na segunda-feira (8), às 21h30, na Arena Castelão, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O Guarany de Sobral agora vai esperar o segundo semestre para jogar a Taça Fares Lopes