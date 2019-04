Campello mantém postura contrária a dupla Fla-Flu gerir o Maracanã: “Vamos contestar na Justiça”

Na chegada à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para posse de Rogério Caboclo, o presidente do Vasco, Alexandre Campello, falou rapidamente com a imprensa. Thiago Galhardo e a nova gestão do Maracanã, cedida ao Flamengo e ao Fluminense, foram pautas.

Quanto ao primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, com mando do Cruzmaltino, o mandatário falou sobre o uso do Nilton Santos e também frisou que o clube mandará todos os seus jogos em São Januário caso se confirme a dupla na gestão do Mário Filho: “O Vasco indicou o Nilton Santos. Tanto o Maracanã quanto Nilton Santos estão habilitados para a final. Se fosse Vasco x Fluminense, já seria lá. Já posso adiantar que, sendo mantida a decisão de o Flamengo administrar o Maracanã, o Vasco mandará todos os jogos em São Januário”.

Campello também garantiu que o Club vai entrar na justiça contra a decisão do Governo do Estado do Rio de Janeiro: “Achamos muito estranha a maneira como se deu a cessão. Vamos contestar isso na Justiça”, revelou.

Sobre Thiago Galhardo, o presidente garantiu que o afastamento do atleta não se deu por vazamento de informações, mas sim um conjunto de fatores: “É uma situação interna, que foi tratada internamente. Posso assegurar que não foi vazamento de informações. Foi um conjunto de fatores analisados”.