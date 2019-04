Empresário de Thiago Galhardo divulga nota e atleta interessa a times da Série A

Afastado pela diretoria do Vasco no último fim de semana, o meia Thiago Galhardo recebeu proposta de dois clubes da Série A. O jogador que tem contrato com time até o final de dezembro, e a expectativa é que seja emprestado até o fim do ano.

O empresário do meia, Flavio Trivella, se encontra no Rio de Janeiro com a diretoria do Cruzmaltino para decidir o futuro de Galhardo. Em comunicado à imprensa, Flavio informou que não vai mais comentar sobre o desligamento do atleta.

Com futuro ainda indefinido, Galhardo está treinando em horários diferentes do elenco principal, junto com outros jogadores fora dos planos do clube.

Veja a nota completa do empresário Flavio Trivella:

Comunico, na qualidade de representante do atleta Thiago Galhardo, que não farei mais qualquer pronunciamento sobre o afastamento do jogador pelo C.R Vasco da Gama.

Entendo que o Sr. Alexandre Faria deixou claro que Galhardo não foi organizador de motim, não participou de vazamento de informações e não teve nenhuma conduta que desabone seu profissionalismo, pontos cruciais que dizem respeito ao seu caráter e que precisavam ser devidamente esclarecidos.

A direção do Vasco se reservou o direito de não expor os reais motivos de sua decisão. Vamos respeitar isso e também tratar o assunto com descrição, deixando claro que nada temos a nos envergonhar sobre o ocorrido.

Desejamos sorte ao clube e seguimos contando com sua colaboração para que o atleta tenha o futuro resolvido o mais rápido possível.

No momento certo, Thiago Galhardo irá se pronunciar para se despedir devidamente do Vasco da Gama e seus torcedores, pelos quais sempre terá imenso respeito e apreço.