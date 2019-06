Copa Do Mundo de Futebol Feminino 2019

A oitava edição da Copa Do Mundo de Futebol Feminino, começa nesta sexta-feira (7) e se encerrará no dia 7 de julho. A França foi o país escolhido para receber a competição. Nove cidades diferentes sediarão os jogos das 24 seleções classificadas. Divididas em seis grupos. O evento conta com seis patrocinadores: Adidas, Coca-Cola, Hyuyndai/Kia Motors, Qatar Airways, VISA e Grupo Wanda.

Assim como a masculina, a feminina também acontece de 4 em 4 anos e a última edição foi realizada em 2015, no Canadá, em que a seleção dos Estados Unidos conquistou o título pela terceira vez e se tornou a maior vencedora de mundiais. Conquistou seu primeiro troféu em 1991, na China, quando venceu a Noruega por 2 a 1.

A Seleção Brasileira tem como maior resultado uma medalha de prata em 2007, mas mesmo nunca ter vencido, a maior artilheira é Marta. A camisa 10 já marcou 15 vezes, caso balance as redes em duas oportunidades ela pode ultrapassar Miroslav Klose, da Alemanha, que tem 16 gols. Outro destaque no Brasil, é Formiga que que está participando de sétimo mundial. A única edição que ela não esteve presente, foi a de 1991.

Evolução

Na primeira edição, em 1991 apenas 12 seleções participaram da competição, que teve duração de 14 dias. A de 1995 foi de um dia a menos. Nos Estados Unidos em 1999, o número aumentou para 16 com duração de 21 dias. De 22, e mantendo a mesma quantidades de equipes, as Copas de 2002, 2007 e 2011. Com duração de um mês e 24 seleções participando, podemos observar o avanço no futebol feminino.

Fase de Grupos

Serão 36 partidas na fase de grupo, em cada grupo estão presentes quatro seleções. Sendo a primeira partida no dia 7 de junho e a última no dia 20.

Grupo A: França, Coreia do Sul, Noruega e Nigéria;

Grupo B: Alemanha, China, Espanha e África do Sul;

Grupo C: Austrália, Itália, Brasil e Jamaica;

Grupo D: Inglaterra; Escócia; Argentina e Japão;

Grupo E: Canadá, Camarões, Nova Zelândia e Holanda;

Grupo F: Estados Unidos, Tailândia, Chile e Suécia;

Cidades e Estádios

O jogo de abertura e a final serão disputadas no Parc Olympique Lyonnais, em Lyon. Roazhon Park, em Rennes vai acolher seis partidas sendo quatro na fase de grupos, uma nas oitavas-de-final, e uma na semifinal.

Outros estádios que irão receber jogos são: o Parc des Princes, em Paris; Allianz Riviera, em Nice; Stade de la Mosson, em Montpellier; Stade des Alpes, em Grenoble; Stade Auguste-Delaune, em Reims; Stade de Hainaut, em Valenciennes; Stade Océane, em Le Havre.

Logo e Mascote

O emblema foi lançado em 19 de setembro de 2017, é uma forma do troféu da Copa do Mundo de Futebol Feminino com as cores: branca, vermelha e azul (bandeira da França) , as listras da moda passada e presente dos marinheiros franceses marinhos e a bola de luz com oito fragmentos e com o símbolo de Fleur-de-lis. O slogan é "Dare to Shine" (Francês Traduzido: Le moment de briller). (Em português: O momento de brilhar)

Ettie

Em 12 de Maio do ano passado. o mascote oficial chamado "Ettie" foi revelado. Ela fez sua primeira aparição pública em Paris em frente à Torre Eiffel. A Fifa descreve-a como "uma jovem galinha com paixão pela vida e pelo futebol" e afirma que "ela vem de uma longa linhagem de mascotes de penas e é filha do Footix, mascote oficial da Copa do Mundo de 1998 na França".

Transmissão em TV aberta

Pela primeira vez os jogos da Seleção Brasileira serão transmitidos pela Rede Globo, os outros jogos serão transmitidos pela Rede Bandeirantes. Na TV a cabo, o SportTV e a BandSports transmitirão os jogos.