Alemanha estreia com vitória contra China na Copa do Mundo Feminina 

Mesmo com muita dificuldade, a Alemanha deu o primeiro passo na Copa do Mundo Feminina neste sábado (08), jogando em Rennes. A seleção alemã, que segue em busca do tricampeonato, venceu a China na primeira rodada do torneio do grupo B por 1 a 0. A jovem de apenas 19 anos, Giulia Gwinn, marcou o único gol da partida.

Gwinn no momento da finalização para balançar as redes em sua estreia na Copa do Mundo (Foto: Divulgação/DF)

Em um jogo difícil e pegado, a Alemanha teve muita dificuldade para abrir o placar, já que o primeiro tempo ficou marcado por uma boa atuação da China com uma defesa firme, fechada e um esquema bem formado, com as melhores chances do jogo. Li Yang, aos 14 minutos, perdeu uma ótima oportunidade cara a cara com a defesa rival. Teve outra chance no final da etapa, mas enfiou a bola na trave. Do lado alemão, Popp foi destaque.

O gol saiu apenas ao segundo tempo, quando Gwinn, jogadora do Freiburg, em um belo chute de fora da área, bateu a grande e forte defesa chinesa e a goleira Shimeng. Após marcar, a seleção europeia teve mais facilidade no jogo, dominando e indo para cima, mas muitas vezes parando na defesa chinesa. A China tentou jogadas de contra-ataque, mas foram paradas pelas rivais. O resultado final foi de 1 a 0 para a Alemanha.

A Alemanha segue em segundo lugar no grupo B, já que a Espanha também venceu a África do Sul por 3 a 1. Ambos possuem três pontos.

A segunda rodada para a Alemanha acontece na próxima quarta-feira (12), onde enfrenta a Espanha, em Valenciennes, às 13h. Na quinta (13), a África do Sul joga contra a China, às 16h, no Pac des Princes, em Paris.