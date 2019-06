Com gol no primeiro tempo, Canadá vence Camarões na Copa do Mundo Feminina 

O Canadá fez sua estreia na Copa do Mundo Feminina, nesta segunda-feira (10), contra Camarões. Em um jogo com muito equilíbrio técnico, as canadenses aproveitaram a bola parada e venceram por 1 a 0.

No primeiro tempo, as camaronesas começaram pressionando, com a marcação alta. Contudo, com o passar do minutos, as canadenses se encontraram em campo.

Aos 44 minutos, após cobrança de escanteio pela direita de Becky, Buchanam venceu a marcação e cabeceou sozinha, abrindo o placar.

Para o segundo tempo, as camaronesas mudaram o esquema de jogo, apostando em três atacantes. Isso, porém, não gerou resultado e a equipe não conseguiu criar. O Canadá, por sua vez, fechou a casinha e não avançou para o ataque.

A única boa chance foi aos 43', quando, na linha de fundo, Schmidt fez passe com a coxa para Sinclair que, na cara do gol, ajeitou para Zadorsky. Meffometou salvou em cima da linha.

A próxima rodada será no sábado (15). O Canadá enfrenta a Nova Zelândia. Por sua vez, Camarões encara a Holanda.