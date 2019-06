Gilson Kleina comemora vitória do Criciúma em Pelotas: "Espírito de Série B"

Com gol de Reis, o Criciúma bateu o Brasil de Pelotas fora de casa e saiu da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado traz uma maior tranquilidade para os catarinenses seguirem na competição, que só retoma os jogos no próximo mês, após a Copa América.

"Com essa parada vamos poder trabalhar da maneira que a gente pensa. Apesar de ter tido semanas cheias, não tive o grupo completo para trabalhar. Nossa pretensão é sempre brigar na parte de cima e pelo acesso, mas estamos em fase construção, precisamos de algumas contratações pontuais e vamos conversar com o presidente", afirmou o técnico Gilson Kleina em entrevista coletiva após o duelo.

O triunfo foi muito valorizado pelo treinador, que acredita que o elenco está começando a entender melhor a Série B. Foi a primeira vitória fora de casa do Tigre no torneio.

"Tivemos espírito de Série B. Colocamos força no jogo e tentamos nos impor. Isso não vinha acontecendo. Enfrentamos uma equipe que vinha de muita confiança, com três vitória seguidas. Tivemos muitos fatores positivos, mas a atitude do grupo me deixa feliz, orgulhoso de ser técnico do Criciúma", destacou.

O Criciúma volta a campo somente no dia 13 de julho, pela nona rodada da Segundona. O adversário será o Coritiba, no Heriberto Hülse.