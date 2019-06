Alemanha passeia contra África do Sul e garante liderança do Grupo B da Copa do Mundo

Partida válida pelo Grupo B da Copa do Mundo de Futebol Feminino, Alemanha e África do Sul se enfrentaram e as europeias levaram a melhor. Com placar final de 4 a 0, a liderança do grupo fica com a Nationalelf. A partida desta segunda-feira (17) aconteceu no Stade de la Mosson em Montpellier. Melhor jogadora em campo foi Sara Daebritz, autora de um gol.

Ritmo germânico

Pressionando, a Alemanha começou bem o primeiro tempo. Dlamini defendeu uma grande chance do time europeu abrir o placar; mas foi aos 14' que Melanie Leupolz conseguiu estufar as redes. Falha da defesa africana, Banyana Banyana na marcação deixou a alemã cabecear e mandar no canto do gol da goleira adversária. Sem atacar e tentando manter a posse de bola, a equipe alemã segurou até os 29' para marcar o segundo; com Daebritz que pegou de rebote e chutou para o fundo da rede. Mais um gol de cabeça veio com Popp, aos 40'; cruzamento de Gwinn e ótima cabeceada da capitã da Alemanha, que deixou o campo com três gols de vantagem na ida para o intervalo.

Mesmo não tendo controle da partida, a África do Sul conseguiu segurar a bola e tentaram buscar diminuir a vantagem, mas do outro lado as alemãs encontraram espaço e aos 59' marcaram o quarto gol; cobrança de falta feita por Simon; bola foi desviada por Hegering; Magull apareceu na peque área e mandou para o gol. As sul-africanas não conseguiram organizar a defesa e as falhas foram bem aproveitadas pelo time alemão. Aos 80' um perigo chegou ao gol de Almuth Schult, que fez bela defesa em um chute de Kgatalana. Um minuto depois, gol anulado de Popp; bandeirinha marcou impedimento de Gwinn que havia feito o lançamento. E na reta final do jogo, mais um anulado; dessa vez Magull cruzou para Gwinn mas a bandeirinha marcou impedimento. Grande partida das alemãs. Adeus Copa para as africanas.

Como fica?

Grupo B que também tem China e Espanha, fica com Alemanha em primeiro com nove pontos. Espanha e China empatadas com quatro pontos, a Seleção Espanhola tem vantagem no saldo de gols. E África do Sul já está desclassificada.