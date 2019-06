Popp exalta classificação da Alemanha às quartas: "Tudo correu perfeitamente"

uaA Alemanha derrotou a Nigéria, por 3 a 0, no Stade des Alpes, em Grenoble. Com o triunfo, a Nationalelf garantiu a primeira vaga nas quartas de final da Copa do Mundo Feminina. Os gols foram marcados por Alexandra Popp, Däbritz e Schüller.

A técnica Martina Voss-Tecklenburg ficou satisfeita com o desempenho das suas comandadas, mas realçou que irá aproveitar o tempo para fazer uma boa preparação.

“Os treinadores nunca estão 100% felizes, mas foi um grande desempenho e é fantástico estar nos quartas de final. Jogamos quatro partidas muito difíceis em condições muito diferentes, com o calor difícil hoje, e lidamos muito bem com isso. Estou muito feliz por termos agora uma semana para relaxar e fazer uma boa preparação para as quartas. Em vista disso, vamos analisar e melhorar nosso desempenho em certas fases da partida, ganhando mais campo, ficando mais confiantes e agora nos deixando frustrados com pequenos detalhes”.

Em sua 100ª partida com a camisa da seleção alemã, Popp comemorou a classificação. A capitão frisou que as jogadoras estavam com vontade de ganhar e tudo ocorreu como o esperado.

"Tudo correu perfeitamente, nós fizemos um bom jogo, estávamos com vontade desde o primeiro minuto. Fomos agressivas nos duelos e não permitimos qualquer chance. Nós cometemos poucos erros na defesa, eu estou feliz".