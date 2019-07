Gil está de volta! Relembre outros craques que recentemente retornaram ao Corinthians

Para a alegria da torcida, a contratação do zagueiro Gil finalmente foi oficializada pelo Corinthians. O jogador de 32 anos assina contrato até o fim de 2019, com a opção de renovar por mais três anos. Dessa forma, ele confirma seu retorno para o Parque São Jorge após defender o Shandong Luneng, da China.

Em 2013, Gil veio do Valenciennes FC (FRA) para o Timão por 3,5 milhões de euros. Na época, o zagueiro era mais lembrado pelo pênalti que havia cometido em Ronaldo Fenômeno, no ano de 2010, quando ainda atuava pelo Cruzeiro.

Ainda em 2013, Gil já assumiu a titularidade da equipe e foi campeão do Paulistão, em cima do Santos de Neymar, e da Recopa Sul-americana, contra o São Paulo. Em 2015, foi um dos pilares do time campeão brasileiro. Após o título, os chineses levaram boa parte do elenco Corinthiano. O zagueiro foi um deles, vendido por 8,5 milhões de euros.

Mas Gil não foi o único que saiu do Timão e não conseguiu ficar longe da Fiel torcida por muito tempo.

Confira outros craques que retornaram ao Corinthians:

1. Vágner Love - 2015 e 2019/atualmente

Reprodução / Instagram Oficial Vágner Love

Em 2015, Love deixou o Shandong Luneng (CHI) para se juntar ao Corinthians, mas demorou a se readaptar ao futebol brasileiro. Porém, conseguiu retomar seu bom futebol e terminou como o artilheiro da equipe campeã do Brasileirão de 2015, com 13 tentos. Inclusive, o gol do título foi marcado por ele, de cabeça, contra o Vasco. Após o título, foi transferido ao Mônaco (FRA).

Apesar de ter começado sua carreira no Palmeiras, Love nunca escondeu sua identificação com o Timão. Assim, no início de 2019, ele acertou seu retorno ao Parque São Jorge. E logo de cara mais um título, campeão Paulista de 2019 – e novamente com gol do título.

2. Fágner - 2006 e 2014/atualmente

Reprodução / Instagram Oficial Fágner

Fágner foi revelado no terrão. Logo após seu primeiro ano como profissional foi transferido para o PSV (HOL), em 2007. Depois de longos sete anos, o lateral acertou seu retorno ao Corinthians. Em sua apresentação, ele celebrou seu retorno: “Eu era muito novo, não conhecia muito bem o futebol, e me arrependi muito (de ter saído cedo). Mas Deus é muito bom e me deu a oportunidade de voltar para continuar a história que foi interrompida”.

Hoje, Fágner já é um dos grandes ídolos do clube e acumula mais de 300 jogos com a camisa alvinegra, além de títulos importantes - 2 Brasileiros e o tricampeonato paulista.

3. Jô - 2003/05 e 2017

Reprodução / Instagram Oficial Jô

Jô também foi revelado pelas categorias de base do Timão. Surgindo como promessa, ele participou do título brasileiro de 2005 ao lado de Tévez e cia. Após a conquista, foi para o CSKA Moscou.

Depois de onze anos, acertou seu retorno. Logo em sua apresentação, Jô não escondeu sua emoção com o momento: “Passa um filme na cabeça, a emoção vem forte. Eu nasci aqui no clube, cheguei com 7 anos... O Corinthians é minha casa”.

Em 2017, Jô foi a principal peça do time campeão paulista e brasileiro daquele ano. O atacante, inclusive, marcou dois gols no jogo do título nacional e se sagrou artilheiro da competição com 18 tentos – essa foi a primeira vez que um jogador Corinthiano foi artilheiro do Brasileirão.

4. Liedson - 2003 e 2011/12

Reprodução / Instagram Oficial Liedson

Liedson teve breve passagem pelo Corinthians em 2003. Mas logo de cara já foi campeão paulista em cima do São Paulo, com direito a gol na final. Após o título, foi para o Sporting (POR).

Ele retornou em 2011 e participou da histórica campanha campeã da Libertadores de 2012. Após mais uma taça, novamente foi transferido. Dessa vez para o Flamengo.

5. Emerson Sheik - 2011/12 e 2018

Reprodução / Instagram Oficial Emerson Sheik

Emerson é um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Com duas passagens pelo clube, o jogador coleciona diversos títulos com a camisa alvinegra: Campeonato Mundial, Libertadores, Recopa Sul-americana, Campeonato Brasileiro e dois Campeonatos Paulista. Além das inúmeras taças, o atacante nunca escondeu seu amor pela Fiel.

Em 2018, Sheik encerrou sua carreira como profissional no Corinthians, onde atualmente exerce a função de gerente de futebol.