Holanda bate Suécia na prorrogação e encara Estados Unidos em final da Copa do Mundo

INCIDENCIAS : Partida válida pela semifinal da Copa do Mundo Feminina da França. No estádio na cidade de Lyon.

Na tarde desta quarta-feria (03), a Holanda derrotou a Suécia, por 1 a 0, na semifinal da Copa do Mundo de Futebol Feminina na França, na cidade de Lyon. Em uma partida bem equilibrada onde muitos apostaram na seleção holandesa como favorita para o jogo, as suecas mostraram que não deixariam essa classificação escapar tão facilmente.

Durante o primeiro tempo, vimos uma Suécia muito forte dentro de campo, Após eliminar a Alemanha para quem perdeu a final das Olimpíadas de 2016, a seleção ganhou uma confiança gigante para entrar em campo nessa semifinal. Com a Holanda cotada como favorita nessa partida, as suecas mostraram que para um jogo deste tamanho, ser favorita não significada nada.

Nos primeiros 45 minutos, as holandesas sentiram muito dificuldade para sair jogando. Com o seu meio de campo perdendo a bola constantemente, as principais jogadas de ataque não conseguiam seguir a diante pois o roubo de bola da Suécia era eficaz e dificultava muito as estratégias de suas adversárias.

Sem ter nenhum escanteio marcado na primeira etapa, a Holanda viu a seleção oposta ter as melhores oportunidades de abrir o placar. Mas as escandinavas viram seu melhor momento no jogo se transformar em jogadas sem sucesso ao gol, não exigindo muito da goleiros adversária, o primeiro tempo acabou ficando no 0 a 0.

Na segunda etapa, o jogo voltou bem agitado. Com as duas seleções decididas em revolver a partida ainda no tempo dos 90 minutos, grandes chances foram criadas. Duas bolas na trave, uma da Suécia no início da volta ao intervalo com a Fisher. E com a Holanda foi através de uma jogada de bola parada que é uma arma muito forte do time, ainda mais nessa Copa, Miedema apareceu sozinha e mandou a bola no travessão.

Com a partida indo para o final, pôde-se perceber uma alternância de poder no jogo muito grande. Começou com a Suécia melhor e terminou com a Holanda tendo as melhores chances, e com isso, jogadas eram formadas mas o gol não saia. Então a primeira prorrogação da história das Copas do Mundo Feminina aconteceu.

No primeiro tempo da prorrogação, a Holanda voltou com a intensidade em seu modo de jogo que a trouxe até a semifinal da Copa. Com tal maneira de jogar, as holandesas dominaram a área de ataque e dificultaram bastante o estilo de jogo da Suécia. E no final dos primeiros 15 minutos o primeiro gol da partida aconteceu. Após boa tabela da seleção laranja, a bola ficou com a Groenen, que bateu cruzado no meio da lua.

Aos 99 minutos de jogo, Groenen foi a salvadora que botou a Holanda nas finais. Com uma jogada de ataque, a seleção holandesa chegou com perigo, mas a defesa da Suécia não conseguiu afastar corretamente, deixando a a sobra de bola exposta para a meio campista botar no fundo das redes.

Com esse resultado, a Holanda enfrenta os Estados Unidos na final, no próximo domingo (07), 12h (horário de Brasília. As americanas tentam o seu bicampeonato e as holandesas o título de sua primeira Copa.