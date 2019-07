Em jogo amistoso, Vasco derrota Atlético-GO com gol de Marrony em São Januário

Em jogo amistoso para dar ritmo aos atletas durante a parada da Copa América, o Vasco recebeu o Atlético-GO nesta quinta-feira (04) em São Januário e venceu por 1 a 0, gol do atacante Marrony ainda no primeiro tempo.

Desde a chegada do técnico Vanderlei Luxemburgo, a equipe vascaína cresceu de rendimento e conseguiu deixar a zona de rebaixamento da Série A. O amistoso de hoje serviu para dar sequência para ambos os times, para o Vasco e para o Atlético-GO, que briga pelo G-4 do Campeonato Brasileiro da Série B.

A primeiro grande chance do jogo aconteceu aos 11 minutos, o meia Marquinho, que fez sua estreia com a camisa Cruz-Maltina, achou Marcos Júnior dentro da área, o meia finalizou e Mauricio Kozlinski defendeu. Ainda no complemento do ataque, Yago Pikachu cruzou para a área e o camisa 19 vascaíno cabeceou, obrigando o goleiro do Atlético-GO a fazer uma grande defesa.

O gol do Vasco aconteceu aos 34 minutos da primeira etapa. Yago Pikachu fez um grande cruzamento e Marrony finalizou no canto contrário de Kozlinski.

No início do segundo tempo, o treinador vascaíno mudou quase o time inteiro, já Wagner Lopes, preferiu mudar aos poucos. Aos 15 minutos, o Vasco teve a chance do segundo gol. Rossi roubou a bola, onde sobrou para Valdívia, que carregou até a área e devolveu para Rossi, o atacante driblou o goleiro e finalizou, Gilvan salvou o time goiano.

A defesa do Dragão voltou a falhar aos 19 minutos. Após recuo errado de Pedro Bambu, Tiago Reis recebeu, carregou até dentro da área, mas finalizou muito fraco. Ainda deu tempo para mais um ataque perigoso. Aos 35 minutos da segunda etapa, Cáceres cruzou para a área e o zagueiro Lucas Rocha quase fez gol contra.

As duas equipes entram em campo no próximo sábado (13), pela Série A, o Vasco visita o Grêmio, às 17h, na Arena do Grêmio. Já o Atlético-GO, encara o Vila Nova pela Série B, às 16h30, no Antonio Accioly.