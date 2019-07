Precisando do triunfo, Maranhão prega 'outra mentalidade' no América-MG 

Na 19ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, o América-MG tem um confronto direto com o Vila Nova-GO, jogo válido pela 10º rodada da competição. Na manhã desta quinta-feira (18) o Coelho realizou o último treino no CT Lanna Drumond, com foco na parte tática.

Com a troca no comando técnico da equipe, o Alviverde tenta se reerguer e sair da vice-lanterna da competição. O volante William Maranhão afirmou que o time precisa "ralar mais" para voltar com os 3 pontos para Belo Horizonte. Além disso, ressaltou que foi uma semana difícil e de construção de senso de coletividade.

"Sabemos que está sendo uma semana bem difícil, mas há o lado da motivação de alguns atletas que não vinham tão motivados, e houve a reintegração de alguns atletas (Júnior Viçosa e Morelli) também. É um jogo de 6 pontos, temos tudo para fazer um grande jogo fora. Mesmo sabendo a dificuldade, se encaixarmos e jogarmos em grupo vamos sair com os três pontos", disse o volante.

O Coelho conquistou apenas 5 pontos dos 27 disputados, possui 18,5% de aproveitamento. Caso vença a partida contra o Vila, a equipe americana não deixa a zona de rebaixamento. Sobre a retomada da Série B, Maranhão comentou que o desempenho do América têm sido insuficiente.

"Tem que ralar, tem que correr mais, tivemos uma intertemporada muito boa, se faltou algo, tem que ter. A gente tinha que ter deixado tudo em campo, e acho que não foi deixado. Se não, teríamos saído com o resultado positivo. Lá em Goiânia temos que ter outra mentalidade para sair com o resultado positivo", declarou.

Em sua primeira semana como técnico, Felipe Conceição realizou treinamentos fechados. No último treino do plantel americano, o comandante voltou as atenções para a parte tática. Os atletas aperfeiçoaram posicionamento em campo e trabalharem passes e transições. Visando uma organização defensiva, William Maranhão revelou o "pedido" do técnico para o elenco.

"Incomoda muito! Faço parte do sistema defensivo e fico chateado, e acho que todo mundo tem que ter esse gosto ruim de estar sendo uma das piores defesas do campeonato. Mas, sabemos que temos qualidade e que somos capacitados. Foi o pedido dele, a organização começando de trás. Um time mais junto, mais compacto, formando uma equipe de fato. Não levando gol, nossas chances de fazer gol são mais próxima", contou.

À frente apenas do Vitória, o América é o segundo time mais vazado da Série B, com 14 gols sofridos. O Coelho venceu apenas o CRB-AL como visitante, e tem a missão de conquistar o triunfo em um confronto direto. A delegação alviverde viaja no início da noite desta quinta-feita para Goiás.

O América-MG enfrenta o Vila Nova-GO no sábado (20), às 16h30 no Estádio Serra Dourada, em Goiânia.