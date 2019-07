Em duelo de poucas chances, América-MG empata com Oeste pela Série B

Jogando na Arena Independência, o América-MG empatou em zero a zero com o Oeste, na noite desta terça-feira (23), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Com o resultado, Coelho está em 19º lugar, com 7 pontos. Por sua vez, a Onça permanece na 15ª colocação, com 13.

Falta de pontaria

Em busca da reabilitação, o América começou a partida indo para o ataque. Contudo, a defesa do Tigre fechava as portas. Aos 16', o visitante dormiu no ponto e a bola parou no peito de Felipe Azevedo. O atacante arriscou, mas a bola saiu à esquerda do gol. Quatro minutos depois, Juninho recebeu cruzamento e ficou cara a cara com Glauco. O camisa 8 finalizou, mas mandou para fora. Com o passar do tempo, o ritmo foi diminuiu até o apito para o intervalo.

Na segunda etapa, o Coelho continuou na mesma postura e pecava na hora dos arremates. Aos 31', Matheusinho cobrou falta na barreira. No rebote, o atleta exagera na força e acaba concedendo tiro de meta. O Oeste apareceu logo em seguida. Bruno Lopes chutou de fora da área e mandou por cima da meta de Jori. A melhor oportunidade ocorreu nos acréscimos. Willian Maranhão recebeu livre, bateu com a canhota e mandou para fora.

Próximos adversários

O América-MG encara o Atlético-GO, na sexta-feira (26), em Belo Horizonte. No sábado (2), o Oeste encara o Londrina, na Arena Barueri.