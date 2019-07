Guto Ferreira culpa 'queda de intensidade e falta de controle' por novo empate do Sport

Depois de mais empate jogando na Série B, agora válido pela 13ª rodada, Guto Ferreira foi para entrevista coletiva responder aos repórteres sobre os problemas apresentados pelo Sport no 1 a 1 diante do Guarani. O treinador falou sobre a parte física da equipe e do rendimento dos jogadores.

"Não sabemos o que vem acontecendo, a queda da intensidade, a gente tem cobrado, fizemos o gol e baixamos a marcação. Então o adversário fez o gol de empate e fomos para cima de novo, mas aí com mais dificuldade de para criar. Precisamos entender que o jogo tem que começar e se manter na mesma intensidade, e se manter o máximo de tempo, só relaxar quando jogo tiver garantido, precisamos controlar mais o jogo", disse Guto.

O técnico lamentou os pontos perdidos e sobre a sequência da competição: "Não quero dar desculpas, temos uma tabela a ser seguida e precisamos encontrar maneiras de fazer o resultado, primeiro em casa e depois fora recuperar os pontos perdidos em casa".

Perguntado sobre a arbitragem que teria deixado de marcar falta na origem do do gol de empate do Guarani, Guto Ferreira não quis criar polêmica. "Eu não vi o lance, pareceu que foi falta no lance do gol deles, o quer que vou falar se eu não tenho certeza, não posso falar. Nós vamos ter que superar e tudo e superar todos, não adianta, mas agora não posso falar por que não vi o lance e não tenho uma leitura, mas falo para os jogadores antes das partidas que precisamos superar arbitragem e os adversários", falou o treinador.

Na quarta colocação com 21 pontos na tabela da série B, o Sport agora inicia preparação para jogo da 14ª rodada do Brasileirão, na quinta-feira (01), o Leão enfrenta o Coritiba às 21h30 na Arena Pernambuco.