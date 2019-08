São Bento e América-MG medem forças para se distanciar do Z-4

PARTIDA VÁLIDA PELA 19ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DA SÉRIE B, DISPUTADA NO WALTER RIBEIRO, EM SOROCABA.

Na noite desta terça-feira (28), às 19h15, no Walter Ribeiro, São Bento e América fecham o primeiro turno da Série B, em partida válida pela 19° rodada da competição. Após goleada sobre o Londrina fora de casa, o São Bento tenta fechar o primeiro turno fora do Z-4. O América-MG, por sua vez, tenta manter a sequência invicto - de seis jogos, quatro vitórias e dois empates.

O Coelho é o décimo terceiro colocado com 21 pontos conquistados, mesmo se vencer, o Alviverde permanece na posição, mas abre quatro pontos para o primeiro time da zona vermelha. Já o Azulão Sorocabano, se conquistar o triunfo, ultrapassa a equipe mineira e chega a décima terceira posição.

Para sair de vez da zona da degola

Com uma vitória surpreendente, o São Bento conseguiu sair do Z-4, com quatro gols de Zé Roberto, aplicou 4 a 2 no Londrina em pleno estádio do Café no sábado. E chegou aos 19 pontos, saltando para a décima quinta posição. Com a rodada em andamento, o São Bento voltou para a 18° posição.

O Azulão Sorocabano é o quinto pior mandante na competição. Dos 27 pontos que disputou em seu estádio ganhou 12 (três vitórias, três empates e três derrotas). Doriva deve mudar duas peças com relação ao time do último jogo. O zagueiro Joílson deve ganhar a vaga de Wesley na defesa. Caio Rangel deve retornar ao time titular.

QUEM ESTÁ FORA: Elton e Rafael Silva (lesionados)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SÃO BENTO: Gabriel Félix, Marcos Martins, Joílson, Guilherme Mattis, Mansur; Vinicíus Kiss, Doriva, Rodolfo; Caio Rangel, Paulinho Bóia, Zé Roberto. Técnico: Doriva

Embalado, Coelho tenta terceiro triunfo fora de casa

O Alviverde vem de vitória sobre o lanterna Guarani por 3 a 2, e chegou a seis jogos invicto. Longe de seus domínios, o América-MG venceu dois jogos, empatou quatro e foi derrotado três vezes.

Para o confronto com o São Bento, o técnico Felipe Conceição manterá a base da equipe titular. As mudanças acontecerão no meio-campo da equipe Alviverde. Felipe Conceição não pode contar com Willian Maranhão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Matheusinho, com uma luxação no ombro, não joga. Neto Berola aparece como provável substituto, mas Flávio é opção. O volante Zé Ricardo volta de suspensão.

QUEM ESTÁ FORA: Willian Maranhão (cumpre suspensão)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO AMÉRICA-MG: Jori, Leandro Silva, Paulão, Ricardo Silva e João Paulo; Juninho, Zé Ricardo, Geovane; Neto Berola, Felipe Azevedo e Júnior Viçosa. Técnico: Felipe Conceição

Arbitragem

O dono do apito é Luiz César de Oliveira Magalhães, auxiliado por Jaílson Albano da Silva e Anderson Moreira de Farias. O trio é do Ceará.