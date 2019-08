Artistas estimulam, e doações vascaínas ultrapassam um milhão de reais

O projeto para a construção do Centro de Treinamento do Vasco da Gama soma um milhão de reais com arrecadações da torcida em apenas sete dias. Desafio online estimulado por artistas arrecada "vaquinha" dos torcedores, encabeçados pelos artistas Marcos Palmeira e Bruno Mazzeo.

Localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, o terreno cedido pela Prefeitura para o CT preserva 70 mil m². A maquete da área estima que sete campos para treinamentos sejam construídos para um alojamento de 160 atletas, além da extensão do Colégio Vasco da Gama, de acordo com o Globoesporte.com.

A primeira etapa do projeto tem previsão de término para o primeiro semestre de 2020. Dois campos deverão ser entregues, enquanto os outros quatro seguirão em construção nas outras fases do planejamento.

Também, a estrutura prevê um mini estádio com capacidade para duas mil pessoas, visando partidas das categorias de base. Um estacionamento e um prédio para o Departamento Profissional também estão inclusos no projeto.

Vaquinha online

A arrecadação da torcida começou após a mobilização dos atores Marcos Palmeira e Bruno Mazzeo, quando desafiaram os também vascaínos Fábio Porchat e a atriz Juliana Paes, para a contribuição do novo CT.

Em vídeo no Instagram, Marcos Palmeira deixou recado para a protagonista da novela das 21h: "E aí, Ju! Eu já contribuí para a construção do centro de treinamento do Vasco. E você, como grande vascaína? Já contribuiu? Desafio você a fazer o mesmo! Vamos lá! Rumo ao nosso CT".

Já Mazzeo escolheu desafiar Fábio Porchat também via Instagram: "Eu já dei a minha contribuição para a construção do CT do Vasco e desafio meu amigo Fabio Porchat, vascaíno como eu, a fazer o mesmo. Vamos lá, Fabio".

Além dos artistas citados, Whindersson Nunes, que também é vascaíno, foi "cobrado" pela torcida que pedia sua ajuda. Em tom de brincadeira, o humorista respondeu: "Meu drama de torcedor do Vasco é esse, sofro e passo raiva igual vocês, mas ainda tenho que dar dinheiro pro time senão eu que sou ruim".

A torcida

Considerada pelo Datafolha a quinta maior torcida do país, a segunda maior do Rio de Janeiro, os vascaínos compraram a ideia de ajudar o clube que vive há anos com sérias limitações financeiras.

Em uma semana, foram um milhão de reais somados em doações para o projeto, que prevê seis milhões de custos para a primeira fase da construção. O orçamento completo das obras gira em torno de R$30 milhões.