Santos visita Chapecoense almejando retomar liderança do Brasileirão

O Santos visita, neste sábado (31), a Chapecoense pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe, que não vence há três jogos, quer reencontrar com a vitórias para recuperar a ponta da tabela. Já a Chape quer os três pontos para sair da zona de degola.

Em toda a história, as equipes já se enfrentaram 10 vezes, com cinco vitórias do alvinegro e três do alviverde, além de dois empates.

Mudança defensiva

O técnico Emerson Cris, sabendo da qualidade do ataque santista, mudou no esquema da equipe e treinou, na manhã desta sexta-feira (30), a Chape com três zagueiros. Além de Gum e Maurício Ramos, titulares na zaga, Rafael Pereira é a novidade.

Arthur Gomes, que foi revelado pela base alvinegra, disse que o jogo será emocionante, já que será a primeira vez que ele enfrentará a antiga equipe.

"Jogar contra o Santos vai ser especial para mim. Hoje, estou na Chapecoense e quero sair com a vitória. Sou criado no Santos, menino da vila, mas farei de tudo para conquistar os três pontos. Ser o melhor driblador do Brasileiro para mim é natural, pois é o que mais gosto de fazer. Gosto de driblar, ir para cima do adversário e ajudar. Isso é o mais importante: ajudar a Chapecoense."

Provável escalação: Tiepo; Rafael Pereira, Gum, Maurício Ramos; Eduardo, Márcio Araújo, Gustavo Campanharo, Camilo, Bruno Pacheco; Arthur Gomes, Everaldo.

Sequência ruim

Sem vencer há três jogos, Sampaoli não quer que sequência ruim continue. No Paulistão, a equipe também passou pela mesma situação.

Ainda em São Paulo, o argentino realizou treino rápido na manhã desta sexta-feira (30), antes de embarcar para Chapecó. Como já é costume no CT Rei Pelé, a atividade foi fechada para imprensa. Ele não poderá contar com Jorge e Marinho, que estão suspensos.

Diego Pituca concedeu entrevista coletiva e falou que a equipe não pode ficar nervosa e que será um jogo difícil."Temos que ter os pés no chão e trabalhar bastante. Sabemos que será um jogo difícil contra a Chapecoense, mas trabalhamos bem durante a semana para que possamos voltar de Chapecó com os três pontos."

Provável escalação: Everson; Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar (Victor Ferraz), Gustavo Henrique, Felipe Jonatan; Diego Pituca, Evandro, Carlos Sánchez; Derlis González, Eduardo Sasha, Soteldo.