Protagonistas do gol, Gustavo e Mateus Vital analisam triunfo do Corinthians

O gol da vitória do Corinthians em cima do Atlético-MG na partida deste domingo (01) nasceu com uma assistência de Mateus Vital e finalização de Gustavo aos 43 minutos do segundo tempo. Após o jogo, os jogadores comentaram a vitória que deixou ainda mais bonita a festa de aniversário de 109 anos do clube.

“A gente trabalha para que venha jogos como esses. Fui premiado com uma assistência para o Gustagol, hoje ele foi coroado. A gente sabia da festa, mas a gente não podia entrar com esse pensamento. Agora a gente comemora com a torcida”, comentou Mateus Vital na saída do gramado.

Gustavo destacou sua dedicação para retomar o ritmo no Corinthians após jejum de gols que já durava três meses:

“Sou privilegiado de fazer isso que mais gosto. Vinha buscando muito essa retomada para fazer o gol. Nos treinamentos, me dedicava ao máximo e quando entrava estava tentando”, disse o centroavante.

“Tenho que agradecer muito a Deus, sou privilegiado de fazer o que mais gosto. Estava buscando muito essa retomada para fazer o gol. Deus é bom e sabe a hora certa de presentear ao filho”, completou.

O próximo compromisso do Corinthians no Campeonato Brasileiro é no sábado (07), contra o Ceará, às 11h.