Em disputa no alto da tabela, Coritiba recebe Atlético-GO pela Série B

O Coritiba recebe a equipe do Atlético-GO na manhã deste domingo (8), às 11h, no Couto Pereira, em jogo válido pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As duas equipes estão com a mesma pontuação na tabela, mas o Coxa aparece na frente, em terceiro, por conta do saldo de gols. Uma vitória de qualquer uma das duas equipes significará a consolidação no G4 e a segunda posição na tabela.

Sem vencer há três rodada, Coxa tem mudanças

O Coritiba não vence há três partidas. São dois empates, contra Bragantino e Vitória, e uma derrota, para a Ponte Preta, fora de casa. Apesar dos maus resultados nas últimas rodadas, a equipe comandada por Umberto Louzer ainda está no G4 e pode se consolidar no grupo de acesso caso vença, além de reconquistar a segunda colocação.

Serão duas mudanças na equipe para o embate de logo mais. O zagueiro Walisson Maia e o meia Rafinha, que cumpriram suspensão na última rodada, estão de volta, e deve iniciar a partida. Romércio e Patrick Brey são os atletas que voltam ao banco.

Provável escalação do Coritiba: Muralha, Diogo Mateus, Walisson Maia, Sabino, William Matheus; Matheus Sales, Juan Alano, Giovanni, Rafinha, Thiago Lopes; Rodrigão.

Dragão defende invencibilidade



A última derrota da equipe comandada por Wagner Lopes foi há um mês, no dia 6 de agosto, quando o Dragão perdeu em casa para o CRB, pelo placar de 1 a 0. Depois disso foram 2 duas vitórias e três empates. Para isso, Lopes deve manter a mesma equipe que venceu o São Bento na última rodada, com apenas uma alteração: Reginaldo entra na ponta direita no lugar de Matheus.

Moacir, volante do Dragão, acredita em nível parecido das duas equipes e diz que a equipe goiana já provou que pode fazer grandes atuações contra adversários fortes.



''Nossa campanha não é boa só em casa. Buscamos vários pontos fora e provamos que temos capacidade. Mesmo empatando com o Sport, no Recife, mostramos nossa qualidade. Queremos ir lá em Curitiba e fazer nosso jogo sólido, de forte marcação e de saída em velocidade. Temos tudo para buscar uma vitória, com respeito à equipe do Coritiba'', disse.

Provável escalação do Atlético-GO: Mauricio, Jonathan, Oliveira, Gilvan, Nicolas; Moacir, André Castro, Jorginho, Reginaldo, Mike; Pedro Raul.