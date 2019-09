Há nove jogos sem perder, América-MG recebe Criciúma

O América-MG recebe a equipe do Criciúma, na noite desta terça-feira (10), às 21h, em jogo válido pela 22ª rodada da Série B. As duas equipes tentam defender suas invencibilidades. Do lado do Coelho, são nove partidas sem derrotas, completando um mês e meio sem revés. Isso dá à equipe mineira a 12ª colocação, com 26 pontos, quatro longe da zona de rebaixamento. Já o Tigre não perde há quatro jogos, com três empates e uma vitória, postulando na 15ª colocação, com 23 pontos, apenas um longe do Z4.

Boselli é regularizado e pode jogar contra o Tigre

O último treino da equipe mineira antes do embate com o Criciúma teve novidade. Juan Boselli, que foi anunciado no último dia 5, finalmente foi regularizado junto à CBF, com seu nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário), e fica à disposição do técnico Felipe Conceição para o jogo desta terça.

Já os desfalques são dois: o zagueiro Paulão, que recebeu o terceiro cartão amarelo na última partida, contra o Botafogo-SP, e cumpre suspensão, e o meia Geovane, que ainda se recupera de lesão na coxa direita.

O Coelho deve jogar com: Jori; Leandro Silva, Ricardo Silva, Pedrão e João Paulo; Willian Maranhão, Zé Ricardo e Juninho; Felipe Azevedo, Marcelo Toscano e Júnior Viçosa.

Criciúma sem mudanças para o jogo de logo mais

O técnico do Criciúma, Waguinho Dias, não deve promover mudanças para a partida da noite desta terça-feira. Sem nenhum problema com lesões ou suspensões, o comandante do Tigre confirmou a escalação.



"Não tenho dúvida nenhuma. Vou dar uma sequência para o time, vou conseguir manter pela segunda vez. Acredito que com os treinamentos da semana, teremos um entrosamento e confiança maior. Pelo que me foi passado por eles, estou confiante", disse.

Porém, o treinador cobra outro tipo de mudança: quer um Criciúma mais ofensivo.



"Quero que os laterais apoiem mais, o time crie mais jogadas pela beirada, com intensidade maior pelo meio. E seja mais compactado, linhas mais próximas. Está faltando agressividade. Estamos extraindo o melhor de cada atleta. Está faltando gols. Estamos ganhando esse condicionamento físico de marcação. Agora, falta a objetividade de gols", apontou.

O Criciúma deve jogar com: Luiz, Maicon, Derlan, Sandro e Marlon; Liel, Wesley e Daniel Costa; Reinaldo, Vinícius e Léo Gamalho.