Corinthians volta a vencer Flamengo e está na final do Brasileirão Feminino

Não deu outra no Parque São Jorge! O Corinthians voltou a vencer o Flamengo e garantiu vaga na final do Brasileirão Feminino 2019. Após triunfar na ida por 2 a 1, as corinthianas receberam as flamenguistas no estádio alvinegro e saíram vencedoras ao fazer 2 a 0. Dessa forma, o time de Itaquera chega à decisão da competição pelo terceiro ano consecutivo, barrando a vontade das cariocas em repetir o feito de 2016, quando foram campeãs.

Com a bola rolando, as corintianas não se acomodaram com a vantagem de 2 a 1 conquistada na primeira partida e foi para cima, mas com a marcação forte das flamenguistas, o gol só saiu no final do primeiro tempo. Aos 41 minutos, Tamires avançou com a bola e mandou no ângulo, abrindo o placar para ampliar a vantagem.

No segundo tempo, precisando marcar para continuar brigando pela vaga, o Flamengo saiu ao ataque, mas não conseguiu colocar a bola na rede. O Corinthians em contrapartida continuou pressionando. Novamente nos minutos finais, Yngridi ficou cara a cara com a goleira Cacá e mandou a bola para o fundo da rede, fechando o placar da partida.

Classificado, o Corinthians enfrenta a Ferroviária, que eliminou o Kindermann nos pênaltis, na grande final. As datas dos duelos ainda não foram divulgadas pela CBF.