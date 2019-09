Goiás surpreende, vence no Morumbi e aumenta pressão no São Paulo

Partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no Estádio do Morumbi, em São Paulo

INCIDENCIAS : Partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no Estádio do Morumbi, em São Paulo

O Goiás venceu o São Paulo por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (25), no Morumbi, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória esmeraldina foi marcado na etapa inicial pelo atacante Leandro Barcia.

Com o resultado negativo, o São Paulo aumentou o jejum de vitórias diante de sua torcida para três partidas. O Tricolor segue na 6º colocação com 35 pontos e volta a campo no próximo sábado (28), às 19h, para enfrentar o líder Flamengo no Maracanã.

Já o Goiás, por sua vez, respira aliviado. O Verdão permanece na 12ª colocação, mas chega a 27 pontos e abre oito de diferença para o CSA, primeira equipe da zona do rebaixamento. Agora, o Esmeraldino só entra em campo na próxima segunda-feira (30), quando recebe o Cruzeiro, às 20h, no Serra Dourada.

Eficiência verde

Pressionado por uma vitória e jogando diante de sua torcida, o São Paulo tentou tomar conta da partida no início, mas não conseguiu ser efetivo. No primeiro ataque mais perigoso, o Goiás abriu o placar. Leandro Barcia recebeu na área, girou sobre a marcação e bateu firme para as redes.

A resposta do São Paulo veio logo em seguida. Daniel Alves tabelou com Tchê Tchê, recebeu na área e chutou para Tadeu defender. Depois, Arboleda subiu para cabecear e novamente parou no goleiro do Goiás.

Na reta final do primeiro tempo, foi o time visitante quem chegou perto de ampliar a vantagem. De falta, Rafael Vaz assustou. Em seguida, Léo Sena recebeu de Michael e finalizou para Tiago Volpi defender.

Tentativas em vão

Como já era esperado, o São Paulo voltou disposto a atacar, mas esbarrou na falta de efetividade. Quando conseguiu chegar, Reinaldo bateu cruzado rasteiro e Tadeu fez a defesa. Depois, o lateral aproveitou o cruzamento de Luan, cabeceou e mandou para fora.

Reinaldo buscava o protagonismo da partida, mas não conseguia. Tudo parecia que ia mudar quando o lateral foi derrubado por Yago Rocha na área e o árbitro marcou o pênalti. Ele mesmo bateu e viu Tadeu defender, salvado o Esmeraldino.

Sem obter êxito em ações ofensivas, o Tricolor passou a ouvir protestos e palavras de ordens das arquibancadas. Em campo, o time liderado por Daniel Alves não assustou o Goiás, que conquistou três pontos importantes na competição.