Zé Ricardo não resiste à sombra de Ceni e é demitido do Fortaleza

Numa pós-rodada repleto de queda de treinadores, Zé Ricardo não foi maior que a sombra de Rogério Ceni e caiu no Fortaleza. A goleada de 4 a 1 que o Tricolor do Pici sofreu para o Athletico foi a gota d’água, e o anúncio da demissão aconteceu na manhã desta sexta-feira (27), no Twitter oficial do clube nordestino.

NOTA OFICIAL - O Fortaleza Esporte Clube comunica oficialmente a saída do Treinador Zé Ricardo. O clube agradece ao Treinador e Comissão Técnica pelo trabalho desenvolvido, e deseja sucesso na continuidade da carreira no futebol profissional. — Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) September 27, 2019

Em apenas sete jogos à frente do elenco fortalezense, Zé Ricardo venceu uma vez, empatou duas e perdeu quatro confrontos. Isso rendeu ao treinador, um aproveitamento de 23,80%.

Agora, após ser demitido do Cruzeiro, Rogério Ceni está próximo de acertar com o time cearense e retornar ao posto onde foi campeão da Série B 2018, do Cearense e Copa do Nordeste 2019.