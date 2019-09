Athletico sai atrás, mas goleia Fortaleza em seu retorno à Arena da Baixada

Na noite dessa quinta-feira (27), o Athletico-PR recebeu o Fortaleza na Arena da Baixada, pela pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse foi o primeiro jogo do time em casa após o título da Copa do Brasil e foi muito bem recepcionado pela torcida. A partida começou com pênalti para o Leão, mas logo o Furacão reagiu e soube pressionar o time adversário e ainda conseguiu buscar uma goleada: 4 a 1.

Este foi mais um jogo que o Leão se destaca no primeiro tempo no entanto, logo se perde na partida. A partida começou bem para o time cearense, que já tinha cobrado três escanteios consecutivos. Aos oito, o árbitro revisou lance pelo VAR e anotou penalidade após toque na mão de Léo Pereira. Wellington Paulista converteu e abriu o placar para os visitantes.

Para o Furacão a partida não começou bem, com gol do Fortaleza nos primeiros minutos, entretanto o time logo correu atrás do empate. Aos 32, após um levantamento para área de Rony, o atacante Marco Ruben aproveitou a chance para deixar tudo igual. Após o empate, o Furacão ficou mais ofensivo e foi em busca da virada.

No final do primeiro tempo, aos 48, posteriormente a uma falha na defesa cearense, Rony passou para Cittadini, que rolou para o Nikão virar a partida com um golaço.

Mais ofensivo, o Athletico voltou perigoso no segundo tempo. Logo aos 15, após uma cobrança de escanteio, Léo Cittadini aproveitou o momento e fez o terceiro gol, confirmado após a verificação do VAR. Aos 48, após um chute no travessão, a bola sobrou para o atacante Marcelo Cirino, que fechou o placar e fez a festa a na Baixada.

O Fortaleza, que está em 15º lugar, com 22 pontos, apenas três acima do Z-4, recebe o Botafogo, no Castelão (30), às 20h, na próxima segunda-feira (30). O Athletico-PR, nono colocado, com 30 pontos, joga domingo (29) contra Chapecoense às 19h, novamente em casa.