Em jogo de 'seis pontos', América-MG recebe CRB no Horto

Na luta para chegar ao G-4, na noite desta quinta-feira (03), às 19h15, o América-MG recebe o CRB-AL, na Arena Independência, em jogo válido pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Alviverde é o 10º colocado, com 35 pontos, enquanto os alagoanos ocupam a 4ª posição, com 38.

No histórico de confrontos, o Coelho tem a vantagem; em 15 jogos, venceu 9, empatou três vezes e foi derrotado outras três. Visando o pelotão de cima, o América-MG tem a missão de vencer o CRB, em confronto direto.

Estímulo em casa para chegar ao G-4

Vindo de derrota por 2 a 1 para o Coritiba no Couto Pereira, o Coelho perdeu a invencibilidade, mas não a confiança. Para o América-MG o jogo será uma verdadeira final, clima de decisão diante do CRB. Se vencer, chega aos 38 pontos e consegue seu 'lugar ao sol'. O ideal é repetir a atuação que teve ainda no 1° turno, quando venceu a equipe de alagoas por 3 a 1.

Felipe Conceição não poderá contar com Pedrão, com lesão no músculo da coxa direita. Lucas Kal, titular no jogo contra o Brasil de Pelotas, assume a posição ao lado de Ricardo Silva. Sem suspensos, o restante da equipe titular deve ser a mesma.

Os pendurados do América são, além do técnico Felipe Conceição, Jori, Zé Ricardo, Flávio, Matheusinho, Felipe Azevedo, Neto Berola, França e Júnior Viçosa.

Melhor visitante, CRB quer reencontrar caminho das vitórias

Os visitantes venceram sete dos doze jogos disputados longe de casa. E tem um aproveitamento de 63,89% como visitante; o melhor da competição. A equipe alagoana também vem de tropeço na competição, ficou no empate em 1 a 1 com o vice-lanterna São Bento-SP, em Maceió.

Marcelo Chamusca terá que mexer na equipe, ao todo, três alterações. Não poderá contar com o zagueiro Victor Ramos, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo; Edson Henrique é cotado para a vaga. Sem Felipe Ferreira - que foi negociado com o Vasco -, o treinador busca por opções. Relacionado para o jogo, o meia Elton é favorito. No meio-campo, Lucas Siqueira deve substituir Ferrugem.

Os pendurados do CRB-AL são Ewerton Páscoa, Bryan, Dirceu Lucas, Élton, Alisson Farias, Léo Ceará e Willie.

O dono do apito é Alexandre Vargas Tavares de Jesus, auxiliado por Gabriel Conti Viana e Thiago Gomes Magalhães. Trio do Rio de Janeiro.