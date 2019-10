Londrina fica no empate sem gols com Figueirense e segue próximo do Z-4

Londrina e Figueirense se enfrentaram nesta terça-feira (15), no Estádio do Café. A partida foi válida pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E terminou empatada em 0 a 0.

O Tubarão começou no ataque e aos 10' quase abriu o placar, com Matheusinho. O atacante bateu da entrada da área e o goleiro Pegorari espalmou. E tentaram novamente aos 17', dessa vez com Alemão. Moritz jogou na área e o lateral mandou para o gol. O goleiro do Figueira fez outra boa defesa.

A equipe da casa seguiu melhor, controlando a saída de bola do adversário e aos 24' chegou de novo com Matheusinho. Charles cruzou e o jogador cabeceou para o gol. Mas acabou mandando para fora. Aos 30', os visitantes tentaram o ataque com Luís Ricardo, que chutou e, na sequência, Breno tentou o rebote. Mas estava em posição irregular e a jogada foi anulada.

Pressionando durante todo o primeiro tempo, a equipe londrinense teve a chance aos 42', com André Moritz, em cobrança de falta. O volante mandou direto para o gol e a bola passou perto. Já aos 45', Paulo Moccelin chutou de fora da área e a bola saiu em tiro de meta para o Figueirense.

Na segunda etapa, a equipe visitante chegou aos 19', com Rafael Marques. Após cobrança de escanteio, o atacante cabeceou, mas a bola foi para fora. E tiveram outra boa oportunidade aos 27', com Fellipe Mateus. Após cruzamento, o meia chutou e a bola parou em Lucas Costa. No rebote, o jogador chutou de novo e o zagueiro do Tubarão salvou mais uma vez.

Aos 32' o Figueira ficou em desvantagem numérica após Patrick ser expulso ao fazer uma falta por trás. Com isso, o meia foi para o chuveiro mais cedo. Já aos 41' os jogadores do Londrina pediram pênalti após João Paulo cair na área. No entanto, o árbitro mandou seguir o jogo. E a partida terminou sem gols e sob vaias da torcida londrinense.

Com o resultado, o Tubarão permanece na 16ª posição, a primeira fora da zona de rebaixamento, com 32 pontos. O Figueira deixou a lanterna da competição, mas segue bastante ameaçado, na 19ª colocação, com 28 pontos conquistados.

O próximo compromisso do Londrina é contra o Vitória, no Barradão. A partida será na sexta-feira (18), às 21h30. Já o Figueira visita o Paraná, no Durival Britto, no sábado (19), às 19h. Os confrontos são válidos pela 30ª rodada da competição.