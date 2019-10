De virada, Athletico-PR vence Fluminense no Maracanã

Sabendo de todos os resultados da 26ª rodada do Brasileirão, o Fluminense entrou em campo para continuar se afastando do Z-4, mas dessa vez a equipe saiu derrotada para o Atheltico Paranaense por 2 a 1. Com dois gols do lateral direito Madson o Furacão somou mais três pontos na tabela e freou a reação do Tricolor.

Empate até no VAR

O Fluminense começou a partida pressionando o Athletico Paranaense. Logo aos 5 minutos Nenê arriscou de fora da área, a bola desviou e quase entrou. No escanteio, após bate rebate, o zagueiro Frazan abriu o placar para o Tricolor.

O Furacão não sentiu o gol e conseguiu entrar na partida. Aos poucos teve mais o domínio da partida. Após jogada pela esquerda Rony mandou para o fundo das redes, mas com ajuda do árbitro de vídeo o juiz anulou marcando impedimento de Marcio Azevedo. Pouco tempo depois o Flu conseguiu sair jogando e após linda jogada trabalhada Caio Henrique fez Santos trabalhar, no rebote João Pedro marcou, mas estava impedido e novamente com auxílio do VAR o gol foi anulado.

A partir daí o jogo ficou morno e só foi ter uma chance clara aos 36 minutos quando Nino errou um passe na saída de bola e Léo Cittadini ficou praticamente com o gol vazio, mas se enrolou e não aproveitou. Aos 42 minutos, Caio Henrique, pela direita, limpou pra perna esquerda e chutou com perigo.

Já nos acréscimos, o lateral direito Madson recebeu lançamento espetacular do volante Wellington e só tirou do goleiro Muriel para empatar a partida.

Iluminado

A segunda etapa voltou com os times num ritmo mais moderado. Aos 8 minutos duas chegadas do Flu, com Ganso e João Pedro, mas sem muito perigo.

Aos 26, em escanteio, Rony acha Madson que de cabeça colocou o Furacão em vantagem no placar. O Flu ficou obrigado a ir pra cima Wellington Nem e João Pedro de cabeça tentaram, mas por cima do gol. Aos 35 Orinhoperdeu a bola no campo de defesa e Muriel teve que salvar o Tricolor.

Com a derrota o Flu perde a chance de se afastar mais ainda do Z-4 e volta a ficar quatro pontos da zona de rebaixamento.