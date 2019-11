Para tentar embalar, Chapecoense recebe São Paulo em SC

Vindo de uma vitória fora de casa, a Chapecoense quer recuperar o fôlego para continuar sonhando com a permanência na Série A. Os catarinenses duelam contra o São Paulo na Arena Condá neste sábado (02), às 21h, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O retrospecto é acirrado, mas positivo para o Verdão do Oeste, em 11 jogos a Chape venceu quatro, enquanto o São Paulo triunfou três vezes — as outras partidas terminaram em empate. No primeiro turno quem levou a melhor foi o Tricolor com uma goleada de 4 a 0.

Pressão após perder clássico

O Tricolor viaja à Chapecó com a insatisfação do torcedor após o time ser derrotado pelo placar de 3 a 0 para o Palmeiras. Para o duelo diante da equipe catarinense, Fernando Diniz ainda não poderá contar com Liziero, que também esteve fora do clássico por desgaste muscular.

Diniz deve fazer mudanças na escalação e Pato pode começar a partida no banco, substituído por Raniel. No treinamento, a equipe paulista está apostando na posse de bola, movimentação e conclusões. Diante do Palmeiras, o Tricolor teve 14 chutes e apenas quatro deles no gol.

Provável São Paulo: Tiago Volpi; Daniel Alves, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Igor Gomes; Antony, Vitor Bueno e Pato (Raniel).

Desfalques e necessidade de vitória

Desesperada para vencer, a Chape ainda sonha em continuar na elite do futebol brasileiro e, para isso, não há outra saída para o clube alviverde se não a vitória. Com desfalques importantes, o treinador Marquinhos Santos tem dor de cabeça para montar o time inicial.

Após vencer o Atlético-MG por 2 a 0 fora de casa, o Verdão conta com o desfalque de Henrique Almeida, autor do primeiro gol diante do Galo, pelo terceiro amarelo. E também não poderá contar com o zagueiro Maurício Ramos, que precisou ser substituído ainda no primeiro tempo em Belo Horizonte por lesão.

Desejando lotar a Arena Condá, a Chape está realizando uma promoção de ingressos limitados. O sócio poderá adquirir entradas por R$ 30 para acompanhantes nas alas Leste e Norte. Segundo o time, foram disponibilizados mil bilhetes para a ocasião.

A Chapecoense vive sua pior temporada desde que subiu para a Série A, em 2014, e tem mais de 90% de risco de rebaixamento. Nos últimos nove jogos, a Chape precisa vencer sete e empatar outros dois para evitar a segunda divisão do campeonato.

Provável Chape: Tiepo; Renato, Douglas, Rafael Pereira, Bruno Pacheco; Camilo, Márcio Araújo e Roberto; Arthur Gomes, Everaldo e Dalberto.