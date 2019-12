Guto Ferreira renova com Sport até o fim de 2020

Após o término do Campeonato Brasileiro da Série B, o Sport já iniciou o planejamento para o próximo ano. Nesta terça-feira (03), o clube oficializou a renovação do contrato do técnico Guto Ferreira até o final de 2020.

Guto tinha contrato com o clube leonino até o fim deste ano. A diretoria do Sport tratou a negociação com o técnico como prioritária, para dar sequência ao trabalho que foi feito durante a temporada.

O treinador chegou ao clube pernambucano no início do ano, em fevereiro, após demissão de Milton Cruz. Nesse período, conquistou o título do Campeonato Pernambucano e o acesso à primeira divisão. Ao total, Guto Ferreira comandou o Leão em 45 partidas em 2019, sendo 23 vitórias, 17 empates e apenas cinco derrotas. Um aproveitamento de 64% no comando da equipe.

Em 2020, Guto comandará o clube na elite do futebol nacional, além de Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil e a Copa do Nordeste, competição que o Sport voltará a disputar depois de dois anos de ausência.