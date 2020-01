Rithely é oficialmente apresentado e diz: "Mentalmente, 110% focado no Sport''

Após período de dois anos de empréstimo no Internacional, Rithely está de volta ao Sport. Nesta terça-feira (07), o volante de 28 anos foi apresentado oficialmente pelo clube rubro-negro, ao lado de Lucas Drubscky, executivo de futebol do Leão.

Durante a coletiva de imprensa, o jogador comentou como chega: ''Mentalmente, 110% focado no Sport, em ajudar o clube mais uma vez, que está abrindo as portas para mim e poder estar vestindo essa camisa maravilhosa. Estou 110% focado no clube, no grupo, em treinar com os meus novos companheiros. Então é fazer o meu melhor. Porque cada vez que eu visto a camisa é um arrepio, emoção e uma coisa diferente que sinto. Cheguei no vestiário, já falei e brinquei com todo mundo. Então me sinto em casa".

Sobre a parte física, Rithely comentou: ''Estou um pouco abaixo porque você está jogando em sequência, pega um ritmo e eu não tive sequência de jogo'', disse. ''Também estava 30 dias parado'', comentou o jogador em relação as férias.

Com contrato até o fim de 2022, Rithely é o quinto jogador com mais jogos com a camisa do Sport, no total, são 356 partidas pelo Leão. O jogador revelou o desejo de alcançar o goleiro Magrão, que defendeu as cores vermelha e preta em 732 vezes: "Queria chegar em Magrão. O cara jogou até de bengala, nunca vi isso", comentou aos risos.

O jogador ainda comentou sobre a realidade financeira que o clube passa: "É um momento de adaptação ao cenário que está acontecendo. Não vai ser só aqui. Os clubes que querem se reestruturar, organizar, terão que fazer essa mudança (de postura financeira). Então acho que o Sport está indo da maneira certa. A primeira coisa é cumprir com as obrigações dos funcionários em dia. Tem funcionário do clube, o cara que cuida do campo, rouparia, cozinha. Então você tem que estar mantendo essas pessoas em dia. Depois vem os atletas e comissão técnica. Então primeiro é se reestruturar dessa maneira do que às vezes ter quatro ou cinco medalhões no clube e não conseguir manter as coisas em dia. Isso é o mais importante. Me passaram muito bem isso"

Rithely é o oitavo reforço do Sport para a nova temporada. Antes, o clube já tinha anunciado as contratações do goleiro Carlos Eduardo, ex-Brasil de Pelotas, os volantes Betinho, ex-Figueirense e Jean Patrick, ex-Cuiabá, o meia Lucas Mugni, ex-Oriente Petrolero-BOL e os atacantes Ewandro, ex-Fluminense, Marquinhos, ex-Ponte Preta e Leandro Barcia, ex-Goiás.