Com dois golaços de Luan, Corinthians bate New York City na estreia da Florida Cup

Corinthians e New York City se enfrentaram, nesta quarta-feira (15), no Exploria Stadium – em Orlando – pela primeira rodada da Florida Cup.

O Timão venceu a equipe norte-americana por 2 a 1, com dois gols do estreante Luan. Lansade ainda descontou para os americanos.

Show do Timão no primeiro tempo

A expectativa do novo Corinthians era de intensidade e futebol mais dinâmico. Todavia, fora a equipe norte-americana que criou a primeira chance de gol. Antes do primeiro minuto, Jasson tomou a bola de Pedro Henrique e partiu para cima. Na conclusão, o meia finalizou por cima da meta de Cássio.

A primeira chance do Timão veio no minuto seguinte. Luan recebeu na intermediária e chutou de fora da área. A bola desviou na defesa, mas quase cobriu o goleiro do New York City.

Aos 6, a primeira chance real de gol do Corinthians. Luan virou o jogo e encontrou Fagner, que bateu de primeira, obrigando Bazarra a fazer excelente defesa.

A equipe de Tiago Nunes precisou de apenas dez minutos para balançar as redes. Em cobrança de falta, Luan cobrou por cima da barreira e mandou no canto do gol. Golaço!

O segundo gol do Timão também saiu dos pés do Luan. Janderson rolou para o camisa 7 na entrada área, que, com tranquilidade, driblou o marcador e, colocado, mandou no cantinho de Bazarra. Mais um belo gol do estreante!

Perda de intensidade na segunda etapa

Para a segunda etapa, o Timão entrou com 11 novos jogadores. Vale destacar a reestreia do lateral-esquerdo Sidcley e a primeira partida de Danilo Avelar como zagueiro.

Ficou nítida a queda de intensidade da equipe no segundo tempo devido às mudanças. O Corinthians só criou uma oportunidade aos 26 minutos. Mateus Vital recebeu na entrada da área, ajeitou para a perna direita e concluiu, mas a bola saiu por cima do gol.

O New York City ainda descontou aos 29 minutos. Após vacilada de Marllon, Kapanadze cruzou pela linha de fundo e Lansade concluiu. A bola ainda desviou em Bruno Méndez antes de entrar para o gol.

Antes do apito final, o Timão ainda criou uma chance de gol do Madson, que fazia sua estreia na equipe principal. O garoto recebeu dentro da área e finalizou de primeira, mas Mizell fez uma defesaça. No rebote, Vital concluiu, mas, mais uma vez, o goleiro evitou o terceiro gol do Corinthians.

Como que fica?

Com a vitória, o Corinthians assume a liderança da tabela da Florida Cup com três pontos. O Timão entra em campo no sábado (18), às 19h30, contra o Atlético Nacional, da Colômbia, para decidir o título do torneio amistoso.