Vasco x Flamengo: confronto de jovens no primeiro clássico carioca do ano

Vasco e Flamengo se enfrentam na noite de quarta-feira (22) no Maracanã. Porém, ao contrário do costume, o clássico dos milhões não gerou muita empolgação. O motivo é o fato de tanto Cruzmaltino, quanto Rubro-Negro optarem por utilizar o sub-20 nesse jogo.

Retrospecto das bases

As bases de ambos os times são destaque e referência nos últimos dois anos, mas nos confrontos diretos o Vasco tem levado a pior. O Fla sagrou-se campeão do Estadual 2018 e 2019, sendo ainda campeão Brasileiro da categoria. No Brasileirão foram quatro vitórias do Flamengo contra duas do Vasco. Já no estadual, foram três vitórias do Rubro-Negro, duas do Cruzmaltino e dois empates.

Destaques no confronto

Os destaques de ambas as partes ficam por conta de alguns jogadores mais experientes como o goleiro Jordi e o atacante Lucas Santos do Vasco, além do volante Hugo Moura e o atacante Vitor Gabriel do Flamengo.

Será um jogo de muitos testes e a tirar de positivo uma oportunidade para novas jóias do futebol brasileiro brilharem.