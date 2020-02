Corinthians vence Palmeiras na estreia do Brasileirão Feminino

O Corinthians mostrou mais uma vez que é um dos times mais fortes do Brasileirão Feminino A1, estreou com vitória no clássico contra o Palmeiras e aumentou sua invencibilidade, agora são 46 jogos sem perder.

Em um jogo bastante disputado no primeiro tempo, com ambos os times atacando, o primeiro gol saiu para a equipe do Timão, mas após três minutos com Crivelari. Carla deixou tudo igual com um golaço de fora da área. Mas na segunda etapa as meninas do Corinthians mostraram superioridade e Grazi desempatou e depois com Erika, de cabeça para fechar o placar.

No primeiro tempo, o Timão se impôs logo no início, com a confiança do elenco, chegou criando chances e aos 6 minutos num cruzamento de Tamires, Crivelari marcou o primeiro gol da partida de cabeça. O Palmeiras, não se abalou e foi pra cima, aos 9’ Carla com um chutaço de fora da área e marcou de canhota, empatando o jogo. A partida perdeu um pouco a intensidade, as meninas do Timão ficou com a posse de bola por mais tempo e conseguiu criar algumas chances chances, que parava na goleira Vivi. O Palmeiras perdeu Rosana aos 39 minutos, que sentiu e entrou Otilla em seu lugar. Nos minutos finais, o Verdão quase conseguiu a virada, mas a zagueira Pardal salvou duas vezes em chutes de longe das rivais.

Na segunda etapa o Palmeiras voltou tentando pressionar o Timão, porém quando tinha mais chances de virar a partida, aos 21 minutos, as meninas do Corinthians fizeram uma bela jogada, e resultou no gol de desempate, com a assistência de cabeça de Vic Albuquerque para Grazi, que finalizou com estilo para o fundo das redes. Aos 32’ na falta parida por Thamires, Érika, que estava em posição duvidosa, subiu sozinha para cabecear e aumentou sua o placar. Andressinha entrou aos 37 e fez sua estreia pelo Corinthians.

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Vitória, às 19h (de Brasília), no Barradão. O Corinthians recebe o Avaí/Kindermann às 20h30 da quinta-feira, no Parque São Jorge. Os dois jogos são válidos pela segunda rodada do Brasileiro.