Tiago Nunes elogia entrega dos jogadores no Majestoso: "A equipe lutou ao máximo"

Após o empate por 0 a 0 contra o São Paulo, o treinador Tiago Nunes falou sobre a atuação do Corinthians na noite do último sábado (15) no Morumbi.

O comandante se disse satisfeito com a atuação da equipe que, segundo ele, se comportou muito bem após um baque tão forte como a eliminação na pré-libertadores.

"A equipe se superou e fez uma partida de igual para igual. Penso que foi um jogo franco, aberto, as duas equipes atacaram. Um clássico que o empate acabou ficando feio para o torcedor porque um jogo tão bonito merecia gols. Mas, como foi um jogo bacana de ver, penso que a equipe lutou ao máximo que poderia com pouco tempo de recuperação".

Tiago também comentou sobre o estreante da noite, o atacante colombiano Yony González, recém-chegado do Benfica de Portugal, após fazer seu ano de 2019 no Fluminense.

"Yony tem alguns atributos que chamam muito a atenção. Ele tem muita força física. É um jogador de velocidade, que recebe bola no pé, que ganha a bola longa. Hoje teríamos que ter um embate físico com a linha do São Paulo. A presença dele foi por isso. Para sustentar a bola, ter a velocidade de ataque".

Outro assunto falado por ele, foi a presença do jovem Lucas Piton como titular da lateral-esquerda, após muitas críticas da torcida para Sidcley, lateral que jogou na última quarta-feira (12) contra o Guaraní-PAR.

"O Lucas merece ser titular, assim como Sidcley merece por tudo o que já fez na carreira. Comentei com amigos da imprensa no CT que o Lucas está sendo preparado para ser titular do Corinthians. É um processo de entrada e saída do time até que ele possa ser firmado".