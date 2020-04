Por conta do coronavírus, América-MG concede férias coletivas para categorias de base

Em meio a paralisação no calendário do futebol brasileiro devido ao Covid-19, a diretoria do América-MG concedeu férias coletivas a todos os atletas das categorias de base, assim como do feminino e masculino. O período para funcionários, atletas e técnicos das equipes de juniores será entre os dias 1º e 20 de abril.

No dia 17 de março, o clube comunicou a suspensão das atividades por tempo indeterminado. Os juniores que vivem na moradia do clube foram liberados para regressar às suas casas, com custeio do América na compra de passagens intermunicipais ou interestaduais.

O atacante Guilherme Piracicaba, artilheiro da equipe Sub-20 do América-MG, analisou o impacto da paralisação na sequência da temporada do time.

"Acho que a paralisação vai impactar na pré-temporada, pois não teremos tempo para fazer e teremos que nos adaptar às competições. Então a pré-temporada em si, serão os jogos", avalia o atleta.

Nove atletas oriundos do Sub-20 do América-MG, integram o elenco principal do time, tendo um diferencial, pois a categoria de base do Coelho é monitorada de perto pelo departamento de futebol e pelo Diretor de Futebol, Paulo Bracks. Na expectativa de ascender à equipe profissional, Guilherme avalia o período de paralisação no monitoramento.

"O clube conhece os atletas que fazem parte do elenco do Sub-20, portanto saberá a hora certa de aproveitar a qualidade de cada um, temos que confiar no trabalho deles. Essa paralisação vai atrasar os planos, mas não atrapalhar", ressalta o atacante.

Após a eliminação da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a equipe Sub-20 do América iniciou a preparação para a nova temporada. O Coelhãozinho disputará o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Mineiro, este último que tinha início previsto para este sábado (4). Guilherme segue treinando em casa, seguindo orientações do departamento médico e espera uma sequência positiva no ano.

"Sigo treinando todos os dias da forma que for possível, por ser em casa. Para a temporada, quero me superar em todos os aspectos: técnico, físico, tático, mental e em números", afirma o artilheiro.

Na última semana, o América-MG renovou o contrato com três atletas revelados pela categoria de base, o lateral-direito Thalys, o volante Renan Gomes e o meia João Gabriel, que integram o time comandado pelo técnico Lisca.