Considerado 12º homem do América-MG, Léo Passos revela conversas com Lisca

O último gol marcado pelo América-MG, antes da paralisação do futebol nacional, foi fruto de persistência de um atacante que pede passagem. Na vitória por 1 a 0 sobre o Patrocinense, pelo Campeonato Mineiro, Léo Passos marcou seu primeiro gol com a camisa americana e garantiu os três pontos que deram a liderança ao Coelho.

Reforço para a temporada 2020, Léo Passos se tornou o 12° homem no time de Lisca Doido. Presente em dez dos 12 jogos do América, o atacante saiu do banco de reservas nove vezes para ajudar o Coelho e comemora seus primeiros meses no time americano e elogia a campanha realizada.

“Foi um começou de ano muito bom para o América. Fizemos um trabalho forte desde a pré-temporada e conseguimos seguir evoluindo, principalmente após a troca de treinador. Prova disso é que seguimos invictos, estamos na liderança do Mineiro e avançamos duas fases na Copa do Brasil. É um trabalho muito qualificado, feito por todo o time. Todos têm a mesma visão de querer ganhar e melhorar a cada dia”, avalia o jogador.

O jogador possui 223 minutos em campo, não são números dignos de protagonista, mas o atacante é a aposta principal de Lisca quando é necessário mudar o time. Em busca de mais espaço na equipe, o atacante revelou conversas que teve com o treinador sobre sua versatilidade e intensidade, características do seu estilo de jogo.

“Já conversei duas vezes com o Lisca sobre isso e disse a ele que consigo fazer todas as funções do ataque, seja centralizado ou pelas beiradas. Consigo também jogar mais recuado, como segundo atacante, que é a posição que mais gosto. O Lisca me deu a liberdade de mostrar para ele onde gosto de jogar e conversou bastante comigo. Quero jogar cada vez mais, ganhar confiança para mostrar meu futebol”, finaliza.

De uma bola roubada do adversário no campo de ataque, Léo Passos invadiu a grande área e finalizou balançando as redes para o América-MG. Não por acaso, o estilo aguerrido e a intensidade são marcas registradas do atacante.

“Esse sempre foi meu estilo de jogo, desde a base. Busco ser intenso e não paro um minuto, sempre incomodando a defesa. É uma característica minha, já vinha mostrando isso nos treinos e nos jogos. Muita gente brincou que foi um gol ao meu estilo, pois sabe que gosto de pressionar. Quando fiz o gol, vi como uma recompensa por todo o trabalho”, ressalta.

Contratado por empréstimo junto ao Palmeiras-SP, onde foi destaque, Léo Passos chamou atenção da diretoria americana, tendo firmado vínculo com o Coelho até dezembro de 2022.